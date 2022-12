Taiwan predlžuje povinnú vojenskú službu na jeden rok. Strach z napadnutia Čínou rastie

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v utorok oznámila, že jej krajina predlžuje povinnú vojenskú službu zo štyroch mesiacov na jeden rok. Dôvodom je rastúca hrozba z Číny.

Prezidentka povedala, že čínske zastrašovanie a hrozby voči Taiwanu sú čoraz zreteľnejšie. „Súčasná štvormesačná povinná vojenská služba nestačí na zvládnutie rýchlej a neustále sa meniacej situácie... Od roku 2024 sme sa preto rozhodli obnoviť ročnú vojenskú službu,“ uviedla. Dodala, že nikto nechce vojnu, ale mier z neba nespadne.

Cchaj spresnila, že sa rozhodnutie vzťahuje na mužov narodených po 1. januári 2005.

Povinná vojenská služba bola v minulosti na Taiwane medzi miestnymi obyvateľmi veľmi nepopulárna. Predchádzajúca vláda sa preto rozhodla skrátiť túto povinnosť z jedného roka na štyri mesiace a vytvoriť prevažne dobrovoľnícke sily.

Nedávny prieskum verejnej mienky však ukázal, že vyše troch štvrtín Taiwančanov sa domnieva, že štvormesačná povinná vojenská služba je v súčasnosti nedostatočná.

Čína v nedeľu nasadila v rámci vojenského cvičenia v okolí Taiwanu až 71 stíhačiek, ktoré prenikli do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany, uviedlo taiwanské ministerstvo obrany.

Čínska ľudová republika považuje Taiwan za súčasť svojho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu tento rok pohrozila, že na Taiwane nebude tolerovať separatistické aktivity a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu na ostrov.

