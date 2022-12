Ikonická červená ulička v Amsterdame prejde cenzúrou. Striptíz na ulici zakryjú záclony, pracovníčky protestujú

Ľudia v Amsterdame očakávajú, že bude mestská rada v nasledujúcich dňoch rokovať o premene turisticky známej Červenej uličky. Hlasovať majú za to, aby boli závesy na výkladoch, v ktorých sa nachádzajú sexuálne pracovníčky, trvalo zatiahnuté. Píše o tom Telegraph.

Záclony na oknách majú byť zatiahnuté v snahe docieliť lepší imidž štvrte De Walle, kde sa ulička nachádza. Taktiež chcú, aby išla štvrť ruka v ruke s érou Me Too. Ide o spoločenské hnutie, ktoré bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu. Ženy, ktoré v minulosti zažili obťažovanie, na sociálnych sieťach zdieľajú svoje príbehy s hashtagom #MeToo.

Podľa návrhu liberálnej strany D66 majú zostať závesy v Červenej uličke zatiahnuté a zmení sa aj objednávací systém. Zatiaľ čo doteraz sa klienti mohli objednať priamo u pracovníčky za sklom, po novom to bude fungovať pomocou QR kódu na smatfónoch.

Pracovníčky sa boja o bezpečnosť

S novým návrhom zákona však nie sú stotožnené samotné pracovníčky Červenej uličky. Tvrdia, že to zníži bezpečnosť ich práce, pretože bude ťažšie posúdiť potenciálnych klientov a prípadné nebezpečenstvo, ktoré by mohli predstavovať.

Podľa jednej z nich, Lucy, je Amsterdam najbezpečnejším miestom na vykonávanie jej práce. „Ako teraz prilákam klientov, keď budem mať zatiahnutý záves?" pýta sa Lucy. „Tvrdia, že je to kvôli mojej ochrane, no podľa mňa je to nezmysel. Ak je niekto neslušný, ja mu to oplácam. Nie vždy je to automatická služba a ak prídu napríklad opití ľudia, nepustím ich dovnútra.“

Femke Halsema, primátorka Amsterdamu, tiež poukazuje na hanlivé správanie mladých ľudí. Tí sa majú na sexuálne pracovníčky vo výkladoch pozerať, akoby to boli zvieratá. Namiesto 100 okien v Červenej uličke chce postaviť viacposchodový „megabordel.“

O návrhu záclon sa bude hlasovať tento týždeň spolu s prísnymi návrhmi na potlačenie nepríjemného cestovného ruchu. Patrí k nim tiež zákaz fajčenia marihuany na verejných priestranstvách v spomínanej štvrti, posunutie zatváracích hodín barov zo štvrtej na druhú hodinu a zatváranie výkladov s pracovníčkami o tretej namiesto šiestej hodiny.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.