V Číne sa koronavírusom nakazilo 250 miliónov ľudí za prvých 20 dní decembra, tvrdia hrozivé uniknuté dokumenty. Ako je to možné?

Čína zažíva zrejme najväčšiu vlnu koronavírusovej pandémie od jej prepuknutia v roku 2020. Uniknuté dokumenty teraz tvrdia, že za prvých 20 dní v decembri sa v Číne mohlo koronavírusom nakaziť takmer 250 miliónov ľudí.

Oficiálne pritom Čína za prvých 20 dní decembra hlásila iba 62 592 nakazených koronavírusom. Za december doteraz Peking oznámil iba 8 úmrtí na toto ochorenie.

Čísla z interného stretnutia čínskych odborníkov

Tieto odhady pochádzajú z interných dokumentov čínskych odborníkov na verejné zdravotníctvo, píše Financial Times. Pred štátnou komisiou ich za zatvorenými dverami predstavil podpredseda úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb Sun Jang.

Obsah uniknutých dokumentov síce Čína oficiálne nepotvrdila, no ak by počty v nich sedeli, znamenalo by to, že sa koronavírusom nakazilo viac ako 18 % celej čínskej populácie za menej ako jeden kalendárny mesiac. V Číne momentálne podľa miestnych úradov žije okolo 1,4 miliardy obyvateľov.

Almost 250 million people in China may have caught Covid-19 in the first 20 days of December, according to an internal estimate from the nation’s top health officials, Bloomberg News and the Financial Times reported. https://t.co/OAmavrFxhy — CNN (@CNN) December 24, 2022

Až 37 miliónov nakazených za jediný deňUniknuté dokumenty pochádzajúce z čínskej Národnej zdravotnej komisie sa zo stretnutia zdravotníckych expertov dostali na sociálne siete, kde si ich Číňania stihli zdieľať medzi sebou napriek tvrdej cenzúre, ktorá v krajine vládne na internete. Vďaka tomu sa k dátam dostali užívatelia, ktorí štatistiky zverejnili na portáloch mimo Číny, na ktoré čínska vláda nemá dosah.

Dokumenty ukazujú skutočnú realitu v Číne, ktorá sa doteraz naďalej navonok snažila predstierať, že má situáciu pod kontrolou. Minulý utorok Peking informoval, že sa koronavírusom za posledný deň nakazilo len 3 049 osôb, aj keď uniknuté dáta hovoria, že v rovnaký deň v Číne pribudlo závratných 37 miliónov nových prípadov koronavírusu.

2) Summary of #CCP's current #COVID goal: “Let whoever needs to be infected infected, let whoever needs to die die. Early infections, early deaths, early peak, early resumption of production.” @jenniferzeng97



Dead bodies piled up in NE China in 1 night—pic.twitter.com/nx7DD2DJwN — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022

Nová doktrína, nová najväčšia vlna koronavírusuČína sa začiatkom decembra rozhodla zrušiť svoju dlhodobú doktrínu „nulového covidu“, proti ktorej sa na protestoch vzopreli desiatky tisíce nahnevaných obyvateľov. Táto doktrína spôsobovala, že aj v roku 2022 čínske úrady uzatvárali do prísnej karantény milióny obyvateľov v rôznych častiach krajiny.

Vláda v nadväznosti na zrušenie doktríny zastavila plošné testovanie PCR testami, ktoré vykonávala v strediskách po celej krajine.

Nová vlna koronavírusu Čínu ochromila natoľko, že sa úrady rozhodli zrušiť evidenciu asymptomatických infekcií a miestni obyvatelia sa momentálne testujú prevažne antigénovými testami. Ak im vyjde pozitívny výsledok, podľa pravidiel už svoju infekciu ani len nemusia nahlásiť žiadnej štátnej inštitúcii.

