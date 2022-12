Zuzana Čaputová odpovedá na vianočné otázky: Kedy nakupuje darčeky, koho by pozvala na Štedrú večeru a vypína si počas nej mobil?

Prezidentka Zuzana Čaputová si zvonenie na mobile počas Štedrej večere vypína. „Pozriem sa, keby náhodou treba niečo akútne riešiť, ale počas štedrovečernej večere mi telefón nezvoní,“ povedala v novom videu na Instagrame, v ktorom odpovedá na vianočné otázky. Okrem iného prezradila, ako jej dvaja psíkovia zvládajú sviatky, kto u nich doma zdobí stromček a koho by na Štedrú večeru rada pozvala.

Prezidentka vo videu prezrádza, že darčeky zvyčajne kupuje v týždňoch pred Vianocami: nenecháva si to vraj na úplne poslednú chvíľu, no zároveň ich neplánuje už od jesene. Hlavu štátu dnes ešte čakajú domáce práce: na Instagrame povedala, že naposledy vysávajú na Štedrý deň popoludní. Okrem toho vyzdobila stromček a zapojila sa aj do vianočného pečenia s dcérami.

Samotná večera pritom v rodine Čaputových údajne trvá z roka na rok dlhšie: čím sú jej deti staršie, tým dlhšie si vedia vychutnávať spoločný čas predtým, než sa vrhnú na darčeky. Keby si mohla niekoho prizvať k štedrovečernému stolu, vraví, že konkrétne meno nevie povedať. Chcela by však, aby to bol človek, ktorý by bol inak na sviatky opustený a chcel by ich radšej stráviť v spoločnosti ľudí.

Prezidentke politickí oponenti neposielajú vianočné vinše. Vraví, že možno dostáva odkazy na sociálnych sieťach, tým však nevenuje pozornosť. A čo si želá na dnešný sviatok? „Predovšetkým si želám, aby sme vianočné sviatky strávili v pokoji. Každému prajem, aby ich strávil čo najviac v zdraví, s ľuďmi, ktorých má rád. Aby sme ich strávili v pocite bezpečia a mieru, a aby sme sa počas toho sviatočného obdobia dostatočne uvoľnili a oddýchli si, alebo až nadýchli na to, čo nás čaká v budúcom roku.“

