Nemecký vodič našiel svoje auto 20 rokov po tom, ako zabudol, kde ho vlastne zaparkoval

Počas života bežne hneď niekoľkokrát zabudneme, kam sme položili svoj mobil, kľúče alebo peňaženku, no chlapík z nemeckého Frankfurtu posunul zabúdanie vecí na úplne novú úroveň. Zabudnúť, kde presne sme v podzemnej garáži nákupného centra zaparkovali auto, nie je taktiež nič nezvyčajné, no zabudnúť úplne na konkrétne miesto je už trošku iná káva.

Presne to sa stalo jednému mužovi, ktorý ešte pred dlhými dvadsiatimi rokmi akosi zabudol, kde vlastne nechal stáť svoje auto. V tom čase sa aj obrátil na frankfurtskú políciu, aby mu pomohla s týmto problémom, no ani s ich pomocou sa nedokázali dopátrať k tomu, kde je jeho auto zaparkované. No tento týždeň, po dlhých dvadsiatich rokoch, sa ho podarilo miestnym autoritám konečne nájsť.

This piece exorcises one of my many recurring dreams: Man finds car 20 years after forgetting where he parked it https://t.co/SZUvjbLPWV via @IrishTimes