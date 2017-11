Chirurgovia v Číne po prvýkrát úspešne transplantovali ľudskú hlavu. Na mŕtvom tele pospájali miechu aj nervy za 18 hodín

Odvážne vyhlásenia talianskeho profesora Sergia Canavera sa už konečne blížia do finálnej fázy. Canavero už pred dvomi rokmi vyšiel na verejnosť so svojím plánom transplantovať živú ľudskú hlavu a postupom času svoju aktivitu v tejto oblasti zvyšoval. V prvej polovici tohto roku dokonca jeho tím transplantoval hlavu z jedného potkana na druhého, čím vytvoril dvojhlavé zvieratá, ktoré vydržali pri živote nasledujúcich 36 hodín. Lekárov vtedy nezaujímalo to, ako dlho budú zvieratá žiť, ale či je možné úspešne pospájať jednotlivé súčasti ich tie a to sa podarilo.

Povzbudilo ich to k ďalšiemu experimentovaniu a v ďalekej Číne sa v posledných týždňoch potajomky pracovalo na experimente, ktorý nás opäť raz priblížil ku transplantácii živej ľudskej hlavy. Chirurg Xiaoping Ren úspešne transplantoval ľudskú hlavu z jedného mŕtveho tela na druhé mŕtve telo, pričom expertom sa podarilo pospájať miechu, nervy aj jednotlivé cievy s bezhlavým telom. Kontroverzný profesor Canavera vychválil čínsky tím do nebies a vyhlásil, že celá podrobná správa o operácii bude zverejnená v nasledujúcich dňoch, ba čo viac, rovnaká operácia na živom človeku je podľa neho už za dverami.

World's first human head transplant successfully performed on a corpse, scientists say https://t.co/14EYzADxUA pic.twitter.com/Q2kMPkEzxK — National Post (@nationalpost) 17. listopadu 2017

Operácia trvala 18 hodín a priniesla želané výsledky, čo Canaveru povzbudilo do odvážnejších vyhlásení o tom, ako bude v budúcnosti transplantácia ľudskej hlavy pomáhať zachraňovať životy. Prvým pacientom, ktorý má kontroverznú operáciu podstúpiť, mal byť Rus Valery Spiridonov, lenže debutová transplantácia sa s najväčšou pravdepodobnosťou odohrá v Číne a Canavera už dokonca má viacero dobrovoľníkov, ktorí ju chcú podstúpiť bez ohľadu na potenciálne následky. Myšlienku transplantácie ľudskej hlavy už množstvo odborníkov skritizovalo, ale Canavera sa vzdať nechystá a ak má dostatok financií, priestoru a dobrovoľníkov na svoje experimentovanie, potom ho nikto len tak ľahko nezastaví.

Head transplant doctor claims first successful human head transplant...on a corpse https://t.co/4BfAQrM69v pic.twitter.com/8QYK7dWPjB — Gizmodo (@Gizmodo) 17. listopadu 2017