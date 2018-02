Turisti si roky mysleli, že kráčajú po kameni. Z divne vyzerajúcej skaly sa však vykľula lebka

Dlhé roky si turisti mysleli, že ide len o kameň v rámci značkovaného turistického chodníka. To, po čom doteraz chodili, však nebola žiadna skala, ale lebka. Náporu ľudských nôh odolala preto, že bola plná hliny.

Kým turisti sa nikdy nezamýšľali nad tým, prečo má „kameň“ taký pravidelný tvar a švy, jednému z nich to predsa len nedalo. Štefan Kubovčík z Hubiny preto na podozrivý nález upozornil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Trnave. Neskôr archeológovia zistili, že ide o ľudské ostatky.

Najprv vykopali lebku a potom aj celú kostru. Patrila jedincovi, ktorý bol pochovaný v skrčenej polohe v dovtedy nedotknutom hrobe. Lebka trčala z turistického chodníka na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec, nachádzajúcej sa na území obcí Ducové a Hubina.

Štefan nález ohlásil ešte začiatkom tohto roka. V marci archeológovia KPÚ Trnava lebku preskúmali a zistili, že je súčasťou spomínanej kostry. V októbri sa na miesto vrátili aj s dobrovoľníkom, aby hrob doskúmali. Zistili, že jedinec nemal pri sebe žiadnu hrobovú výbavu a jeho kostra bola pri kolenách narušená.

Archeolóvia zatiaľ nevedia určiť, z akého obdobia nález pochádza, pozornému návštevníkovi však zaň ďakujú. V Kostolci sa zvyklo pochovávať v mladšej dobe bronzovej (1300 až 1000 pred naším letopočtom), v stredoveku od polovice 9. do polovice 15. storočia a v novoveku od konca 16. do začiatku 19. storočia. Do úvahy prichádzajú hlavne prvé dve možnosti. „Vzhľadom na absenciu hrobovej prílohy môže hrob pochádzať z mladšej bronzovej doby, ale aj včasného stredoveku,“ uvádza KPÚ.

Turista Štefan však nálezné nedostane, pri kostrových nálezoch sa totiž hodnota vyčísliť nedá.