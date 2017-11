Konkurent Tesly tvrdí, že prinesie elektromobil, ktorý po 1 minúte nabíjania prejde až 800 kilometrov

O revolučných batériách s až nereálnymi špecifikáciami sme už zopárkrát počuli, no aj napriek tomu ešte stále používame stále tie isté technológie. A to platí ako o smartfónoch, tak aj o čoraz populárnejších elektromobiloch, kde je na ukladanie elektrickej energie využívaný takzvaný li-ion akumulátor. Tesla ho síce chce postupom času vylepšovať, nebudeme však svedkami žiadneho veľkého zázraku.

Teda aspoň nie tak veľkého, aké sľubuje jej potenciálny konkurent. A aby dokázal, že to tentokrát myslí smrteľne vážne, svoje inovácie si ide ochrániť prostredníctvom patentov. Startup z automobilového priemyslu, spoločnosť Fisker, za ktorou stojí ostrieľaný dizajnér Henrik Fisker, chce do roku 2023 priniesť na pulty obchodov taký elektromobil, aký po jednej minúte nabíjania prejde viac ako 800 kilometrov. Bez žiadnej srandy.

Niečo také mu vraj umožní špeciálne vyvinutá solid-state batéria, čiže batéria s pevným skupenstvom, vďaka čomu je k dispozícii vyššia hustota elektrickej energie. Fisker tvrdí, že súčasťou akumulátorov sú "trojrozmerné elektródy s až 2,5-násobne väčšou hustotou akú majú li-ion batérie". V porovnaní so spomínanou alternatívou ale disponujú aj lepšou bezpečnosťou, pričom ich nabijeme podstatne rýchlejšie. Ako informuje web Electrek, za vývojom navyše stojí Dr. Fabio Albano, špičkový odborník, čo pridáva snahe a tvrdeniam ambiciózneho startupu na dôveryhodnosti.

Áno, vyzerá to naozaj revolučne, no ak zoberieme do úvahy, že sa tu bavíme o niečom, čo bude realitou okolo roku 2023, tak netreba hneď tlieskať. Do piatich rokov vyrukuje s podobnými inováciami množstvo ďalších veľkých mien nielen z automobilového priemyslu, pretože pôjde o súčasť výbavy elektronických produktov, ktorá môže výrobcom zabezpečiť naozaj obrovský úspech.

