Druhá kolekcia The Weeknda a H&M je na ceste. Dočkáme sa jej koncom septembra

Okrem značky Puma spolupracuje The Weeknd aj so švédskym módnym reťazcom H&M, s ktorým má na konte už jednu kolekciu. Ešte tento mesiac sa však dočkáme druhej časti ich spolupráce, keďže kanadsko-švédska linka do obchodov 28. septembra pošle nové veci z jesennej kolaborácie.

Tá bude, podobne ako predošlá, orientovaná na pánsky šatník a bude obsahovať 18 kúskov. Z nich mnohé majú na sebe typické logo XO a motív srdca, ako sa dalo očakávať, no takisto hada a tigra. Kolekcia je poskladaná z varsity bundy, bombery, mikín a svetrov, pričom sa v nej pravdepodobne objavia i nejaké nohavice. Farebne sa pohybuje najmä v čiernej, šedej a bielej, avšak prítomná je i fialová, ktorá kolekciu oživuje. Ako sme už spomenuli, do obchodov príde 28. septembra a odvtedy ju kúpiš aj na e-shope H&M.

Announcing second collab with @HM for the Fall. The collection drops September 28 in store and online. Stay tuned ⚡⚡⚡ Príspevok, ktorý zdieľa The Weeknd (@theweeknd), Sep 6, 2017 o 11:59 PDT