Slováci majú k dispozícii dve nové cestovateľské služby. Google nám uľahčí plánovanie výletov aj dovoleniek

Internetový gigant prináša na Slovensko dve nové webové služby, ktoré ocení každý, kto si rád z času na čas zalieta z jednej destinácie do druhej. V mobile teda netreba nič inštalovať, stačí iba otvoriť už nainštalovaný internetový prehliadač a užitočné cestovateľské informácie máme ihneď k dispozícii.

"Zo štatistík vyhľadávača Google v kategórii Cestovanie a turistika za 2016 vyplýva, že až 62% vyhľadávaní sa týkalo konkrétnych destinácií. Do veľkej mieri vyhľadávanie tiež ovplyvňuje aj využívanie mobilných zariadení."

Prvá zo služieb nesie názov Letenky Google a ako naznačuje už samotný názov, používatelia vďaka nej získajú k dispozícii šikovný nástroj na hľadanie nielen cenovo dostupných leteniek. Tá druhá zase poskytuje prístup k bohatému množstvu tipov na návštevu zaujímavých destinácií. Preto ju pomenovali Destinácie na Googli.

Letenky Google

Webovú službu Letenky Google nájdete na adrese google.sk/flights, kde sú v hlavnom menu tri hlavné položky - Letenky, Preskúmať mapu a tiež Sledované ceny. Funkcionalita je tu zameraná na to, aby vám náhodou neušla nejaká lákavá ponuka od stoviek medzinárodných leteckých spoločností, vďaka ktorej by ste mohli získať lacný palubný lístok do rôznych kútov sveta.

"Pokiaľ má používateľ flexibilitu, služba Letenky Google mu dokáže odporučiť cestovanie do rôznych populárnych destinácií, stačí len definovať typ dovolenky a takisto počet dní, ktoré majú cestujúci k dispozícii. Navyše mu umožňuje byť aj veľmi špecifický, napríklad dokáže vyhľadať, kam všade je možné cestovať z Bratislavy alebo Viedne s letom do dvoch hodín v cene do 200 eur."

Druhá položka v menu skrýva prehľadnú mapu sveta s jednotlivými mestami, kam možno letieť, pri ktorých sú umiestnené nestále sa meniace sumy. Tie predstavujú aktuálne najnižšie ceny dostupných leteniek. Po kliknutí na niektorú z červených bodiek navyše uvidíme ceny aj za izbu v niektorom z miestnych hotelov.

Posledná položka slúži na sledovanie cien nami špecifikovanej linky, respektíve viacerých liniek. Upozornenia nám dokonca prídu aj do e-mailovej schránky, takže budeme neustále v obraze.

Destinácie na Googli

Ak do internetového vyhľadávača zadáte buď názov štátu alebo kontinentu a zaňho napíšete slovíčko "destinácie", Google vám v tom okamihu zobrazí tipy na miesta, kam odporúča zájsť. Rovnako tam ale nájdeme aj ceny za ubytovanie alebo zaujímavosti súvisiace s danou destináciou, a to vrátane celkom užitočnej predpovedi počasia. Dalo by sa teda povedať, že ide o akéhosi turistického online sprievodcu.

"Vďaka službe Destinácie na Googli dokážu používatelia naplánovať cestu, stačí zadať od kedy do kedy, počet cestujúcich a pod. a všetko je možné rezervovať priamo z mobilu."