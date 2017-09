Barbora Bakošová ukázala, ako správne nakŕmiť a postarať sa o zvieratá. V roztomilej reportáži z bratislavskej zoo sa toho kopu dozvieš

Bratislavská zoologická záhrada každoročne priláka desiatky tisíc návštevníkov a je dokonca zatvorená iba jeden deň v celom roku, vďaka čomu do nej ľudia prúdia pravidelne. Naša krásna moderátorka Barbora Bakošová sa tam preto vybrala, aby zistila čosi bližšie o tom, aké zvieratá by si v nej mohol nájsť, kto sa o nich v skutočnosti stará a čo sa v nej chystá do budúcnosti. Krátke rozhovory s chovateľmi si ozvláštnila aj praktickou ukážkou kŕmenia, keď začínala pri lamách a pokračovala cez žirafy až po surikaty, ktoré si od nej vyslúžili zopár chutných červov.

Práca v zoologickej záhrade nie je nič pre slabších jedincov, pretože si vyžaduje oddanosť a nepretržitú starostlivosť o to, aby sa zvieratá mali dobre. Hrochy si vďaka svojim chovateľom skúšajú vyhľadávanie skrytých dobrôt, ale šťavnaté príhody so žirafami sme sa nedozvedeli kvôli ich nepublikovateľnosti. Ak budeš mať v septembri, alebo koniec koncov po celý rok, chvíľu voľného času a chceš ho využiť zaujímavým spôsobom, určite zájdi do bratislavskej zoologickej záhrady. Takmer 1000 jedincov sa ti postará o zábavu a najmä neustály úsmev na tvári rovnako, ako aj Barborke.