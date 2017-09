Študentka dostala namiesto 85 libier grant vo výške 850 000. Divoké míňanie sa tak mohlo začať

Už onedlho mnohí študenti z Európskej únie nasadnú do lietadla, keďže začína čas erasmu a na svojom účte si nájdu pekné peniažky vďaka grantu od Európskej únie. Ten sa pohybuje v stovkách eur mesačne (štúdium v Portugalsku zo Slovenska napríklad v mojom prípade 420/mesiac), čo nám pomôže či už pri platení bývania alebo jedla.

Sibongile Mani, 27-ročná študentka z Južnej Afriky, dostáva grant 85 libier na jedlo, no z malého grantu sa vďaka omylu stala rozprávková suma, ktorú Sibongile s radosťou zneužila. Vďaka pochybeniu sa totiž dostala k sume až 850 000 libier, no neprotestovala a okamžite začala utrácať. Drahá kaderníčka, luxusné oblečenie či nový iPhone 7 boli zrazu pre ňu samozrejmosťou a s kamarátmi si dopriala drahý alkohol a najlepšie party v okolí.

Všetko to trvalo až do momentu, keď sa našla potvrdenka z miestneho obchodu, ktorá ukazovala zostatok na účte 810 000 libier. To okamžite vzbudilo podozrenie, keďže išlo o študentku, hneď sa na to pozreli zodpovedné osoby a podozrenie sa potvrdilo. Zo sumy 850 000 libier tak razom bolo len 810 000 libier, čo teda znamená, že Sibongile míňala 666 libier denne. A to nie je tomu tak dávno, čo tu niektorí študenti protestovali, keď im kvôli škrtom nebola poskytnutá finančná pomoc.

Sibongile teraz musí peniaze vrátiť a hrozí jej aj obvinenie z krádeže, aj keď sa v tejto úlohe ocitla náhodne. Na svojom Twitter účte vyrozprávala príbeh z jej pohľadu, čo môžete vidieť nižšie.