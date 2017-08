Nový deptajúci televízny experiment psychicky zlomil ženu po 4 hodinách. Ostatní sa ledva udržiavali pri zmysloch

Máš v sebe dostatočnú silu na to, aby si zvládol prežiť päť dní kompletne odrezaný od civilizácie vo vysvietenej miestnosti? Zaujímavý experiment televízie Channel 5 s názvom In Solitary: The Anti-Social Experiment umiestnil piatich ľudí do spomínaných miestností, medzi nimi aj moderátora Georgea Lamba, a odborníci za stenami potom čakali, ako sa ľudská myseľ vysporiada s nedostatkom podnetov a komunikácie s ľuďmi. Lloyd si chcel v izolácii oddýchnuť od digitálneho sveta, Lucie zase od rozvráteného manželstva a Charmayne mala pocit, že toho k životu veľa nepotrebuje.

Práve Charmayne, ktorá v bežnom živote pracuje ako sestrička, stlačila „panické tlačidlo“ už po štyroch hodinách a odmietla ďalej pokračovať, zatiaľ čo ju nahradila slobodná mama Sarah. Po 23 hodinách sa vzdal aj moderátor George Lamb, ale Lloyd, Lucie aj Sarah nakoniec vydržali celých päť dní a po skončení sa zhodli, že z nich experiment urobil lepších ľudí. Lloyd si čas krátil konverzáciami s kamerou, Lucie sa zase venovala umeniu a aj keď Sarah v jednom bode zvracala a bála sa ľudí, ktorí chcú vniknúť dnu a ublížiť jej, všetko napokon dobre dopadlo.