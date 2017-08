Zabudni na Apple Watch, Fitbit prichádza so špičkovými hodinkami Ionic. Majú svojský dizajn aj bohatú výbavu

Ostrieľaný výrobca nositeľných zariadení zo Spojených štátov amerických konečne ukončil niekoľko mesiacov trvajúce špekulácie a predstavil produkt, na ktorý mnohí čakali. Fitbit Ionic sú nové inteligentné hodinky s vlastným operačným systémom Ionic OS a vlastnými aplikáciami, kvalitným konštrukčným prevedením, svojským vizuálnym spracovaním aj s celkom slušným hardvérom. Potenciálneho zákazníka vyjdu zhruba 300 dolárov a predaj začne už od októbra.

