Austrálske pláže budú strážiť drony s umelou inteligenciou. Keď uvidia žraloka, ľudí upozornia megafónom

To, čo by človek dokázal zrealizovať tak s 20 až 30-percentnou presnosťou, dokážu kompaktné lietajúce zariadenia s až 90-percentnou. Reč tu je o identifikácii potenciálneho nebezpečenstva, ktoré na nás číha pri kúpaní na brehoch oceánov či morí po takmer celom svete, prostredníctvom špeciálnych dronov. Austrália sa mu totiž chce vyhnúť použitím početnejšej flotily so zabudovanými kamerami, ktorú okrem iného vybavia aj inteligentným softvérom s prístupom k neurónovej sieti, vďaka čomu dokáže spoľahlivo rozpoznať žraloka od delfínov či iných podvodných živočíchov.

Drony s názvom Little Ripper by mali od budúceho mesiaca začať hliadkovať miestne pláže, aby tak mohli surferov včas upozorniť na prítomnosť žralokov. Keď uvidia obávaného predátora v blízkosti nič netušiacich ľudí, v tom okamihu siahnu po megafóne, cez ktorý dajú na známosť, že im vo vode hrozí nebezpečenstvo, a popri tom informujú centrálu. Problém im ale nerobí ani sprístupnenie záchranného člnu alebo takého núdzového majáku, píše web The Verge. Všetko teda záleží už iba od toho, v ako veľkom nebezpečenstve sa dotyčný nachádza.