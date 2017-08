Čakali trojičky, no z nemocnice odišli iba s jedným bábätkom. Rodičia obetovali dve choré deti, aby zachránili život ich bratovi

Tehotenstvo patrí v živote každej ženy medzi tie najkrajšie a najdôležitejšie momenty, ktoré má možnosť zažiť. Očakávanie vytúženého potomka hravo postaví do pozoru celú rodinu a pre budúcich rodičov začína obdobie, kedy budú viac či menej doživotne niesť zodpovednosť za človeka, ktorý prišiel na svet ich pričinením. Je samozrejmosťou, že každý zúčastnený dúfa v jeho bezproblémový priebeh a verí, že sa narodí krásne, no najmä zdravé dieťa. Bohužiaľ, niekedy táto situácia nenastane a v mnohých prípadoch je potrebné riešiť skutočne nezávideniahodnú situáciu. Napríklad aj takú, ako v prípade páru Murray McKirdy - Jemma Haig.

Najskôr sa síce pár dozvedel, že čaká nie jedno, ale rovno tri deti, čo v ňom vyvolalo priam trojnásobnú radosť, no tá netrvala dlho. Jeden z ultrazvukov totiž ukázal, že také jednoduché to mať nebudú a postavil ich pred sophiinu voľbu. Vyšetrenie odhalilo, že 20-ročná Jemma nosí v bruchu dva plody oddelené plodovou blanou. Kým v jednom vaku sa nachádzal jeden plod, v tom druhom sa postupne vyvíjali siamské dvojčatá so spoločným tráviacim, dýchacím a obehovým systémom. Lekári budúcim rodičom oznámili, že sa musia rozhodnúť - buď obetujú dvojičky, aby zachránili život tretiemu, alebo prídu aj o to tretie. Situácia neumožňovala prežiť všetkým trom deťom.

Po zvážení všetkých faktorov sa pár rozhodol pre tzv. selektívnu redukciu. Počas tohto výkonu lekári operatívne vybrali z Jemminej maternice plody siamských dvojčat. Nebezpečenstvo výkonu tkvelo v možnosti vyvolania potratu alebo predčasného pôrodu. Spočiatku sa situácia vyvíjala dobre, a to až do 32. týždňa, keď sa po prvýkrát vyskytli vážnejšie komplikácie. Jemma silno krvácala a bola nútená podstúpiť cisársky rez. Synček Thomas vážil pri národe len niečo málo vyše dvoch kilogramov a strávil tri týždne v nemocnici. Dnes sa matka aj dieťa tešia dobrému zdraviu a celá rodina z bábätka, ktoré si svoj príchod na svet doslova vybojovalo. K Abigail, prvému dieťaťu Murrayho a Jemmy, tak pribudol aj braček.