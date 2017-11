Legendárny Steve Irwin sa nebál ani smrtiacej raje, ale jednému zvieraťu sa postaviť odmietol. Najväčší rešpekt mal pred hrochmi

Množstvo z nás na ňom vyrastalo a aj keď tragicky zomrel ešte v roku 2006, jeho posolstvo žije v srdciach miliónov ľudí až dodnes. Steve Irwin miloval prírodu a zvieratá, čo niekoľko rokov prinášal aj divákom na televíznych obrazovkách vo svojej relácii Steve’s Most Dangerous Adventures. Nebál sa hadov ani krokodílov, vďaka ktorým sa stal notoricky známym a doslova legendárnym a strach nemal ani pred smrtiacou rajou. Raja ho pripravila o život, ale ešte oveľa smrteľnejším zvieraťom, pred ktorým si Steve uchovával najväčší rešpekt, bol zrejme hroch. Na internete momentálne koluje časť jeho relácie ešte z roku 2001, kedy sa vybral do Zambie a na miestnej rieke na hrochy skutočne narazil, avšak ani sa len neodvážil priblížiť k nim, čo bolo koniec koncov správne rozhodnutie.

Hrochy sa na prvý pohľad zdajú ako roztomilé tvory, avšak pravdou je, že spomedzi veľkých cicavcov sú práve hrochy najsmrteľnejšie zvieratá, pretože každý rok zabijú približne 500 ľudí. Len pre porovnanie, žraloky ročne zabijú v priemere okolo 10 ľudí, takže aj keď sa zdajú nebezpečnejšie, ani najznámejší krokodílí lovec Steve Irwin nemal dostatok odvahy, alebo skôr mal dostatok rozumu na to, aby sa k ním nepribližoval, o čom sa presvedčíš priamo v relácii a možno sa aj dostaneš do menšej nostalgickej chvílky kvôli chlapovi, ktorý priniesol prírodu priamo do našich obývačiek.