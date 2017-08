Audi vyvíja tenké a flexibilné solárne panely. Jedného dňa by mali byť na strechách elektromobilov

Jedným z najväčších nedostatkov elektrického pohonu je dojazd. Súčasné akumulátory vám na jedno nabitie plnej kapacity vydržia približne 500 kilometrov a potom musíte zopakovať celý nabíjací cyklus. V neďalekej budúcnosti sa však veci podľa všetkého otočia k lepšiemu. Známy nemecký výrobca z automobilového priemyslu totiž kuje celkom ambiciózne plány, v rámci ktorých chce elektromobily nabíjať rovno za jazdy. Ako?

Ako píše web Engadget, spoločnosť Alta Devices (patrí pod krídla Hanergy) momentálne vyvíja v spolupráci s renomovanou automobilkou Audi niečo, čo nazývajú vysoko-efektívnym, tenkým a flexibilným solárnym panelom. Všetko teda nasvedčuje tomu, že kľúčovú rolu dostali samotné rozmery.

