Daenerys aj Jon Snow si za jedinú epizódu Game of Thrones kráľovsky zarobia. Nesťažujú sa ani Cersei či Tyrion

Najlepšie zarábajúci herci pracujú na veľkých hollywoodskych trhákoch a ich mená by si našiel vystavené po celom svete, lenže množstvo divákov ani len nepozná mená hercov z najpopulárnejšieho seriálu súčasnosti a aj tak zarábajú mimoriadne príjemné čiastky. Informácie od portálu Variety odhalili, že vybraná pätica hlavných postáv zo seriálu Game of Thrones sa na nedostatok peňazí vôbec nemusí sťažovať, pretože z platového prieskumu vzišlo to, že za jedinú epizódu dostanú 500-tisíc dolárov. Vyvolená pätica najlepšie zarábajúcich hercov z celého seriálu je v zložení Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington a Lena Headey, čiže Daenerys, Jaimie, Tyrion, Jon Snow a Cersei. Znamená to, že za siedmu sériu, ktorá obsahuje len sedem častí, si každý z nich zarobí úctyhodných 3,5-milióna dolárov a ďalších 2,5-milióna ich čaká v tej ôsmej a zároveň aj záverečnej sérii.

Ak výšku platov hercov z Game of Thrones porovnáme napríklad s výplatnou páskou Kevina Spaceyho za House of Cards, dostali by sme sa na približne rovnaké číslo, avšak Kevin je zároveň aj producentom šou od Netflixu, zatiaľ čo žiadny z vyššie spomínaných hercov z Game of Thrones na producentskej stoličke seriálu nesedí. Len o trošku za 500-tisícovou hranicou zaostáva hlavná hrdinka Claire Danes v seriáli Homeland so 450-tisícmi, ale suverénnym víťazom je Robert De Niro v zatiaľ bezmennom projekte na Amazone, ktorému spoločnosť platí až 775-tisíc za jedinú epizódu. Na druhej priečke v rebríčku tesne pred päticou z Game of Thrones sa ešte umiestnil Mark Harmon v seriáli NCIS a zaujímavo sa vyšvihli herci Emmy Rossum a William H. Macy zo Shameless. Celý rebríček aj s ďalšími kategóriami nájdeš tu.

