Sophia si svoje husté a jednoliate obočie pestuje už dlhé roky. Ľudia ho buď milujú alebo sú z neho znechutení

Husté, tmavé a zrastené obočie sa ľuďom zvyčajne nespája s krásnymi ženami. V minulosti ho nosili notoricky známi politici, pri ktorých človek nevedel, či si obočie len nevedia oholiť a vytrhať, alebo bolo ich skutočným zámerom, o čom sa však nedá pochybovať pri krásnej Sophii Hadjipanteli. Už jej meno naznačuje, že pôvodne nepochádza zo Spojených štátov amerických a jej predkov by si mohol hľadať až na ostrove Cyprus, odkiaľ prišiel jej otec, zatiaľ čo je mama vyrastala v britskom Londýne.

Sophia sa nikdy nebála experimentovať s extravaganciou a nemala problémy s kontroverznými názormi, čo ju spoločne s jej nespochybniteľnou krásou priviedlo až do sveta modelingu. Momentálne v ňom pôsobí už niekoľko rokov a Sophia hneď od začiatku stavila na to, že sa bude od ďalších modeliek odlišovať. Vďaka svojim genetickým predispozíciám dostala do vienka aj husté tmavé obočie, čo využila vo svoj prospech a nechala si ho zrásť. Na Instagrame zastupuje #UnibrowMovement, čiže iniciatívu na spopularizovanie zrasteného obočia a aj keď jej väčšina fanúšikov necháva pod fotkami obdivné komentáre, nájde sa aj hromada neprajníkov, ktorí jej obočie považujú za otrasné.

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 22, 2017 v 5:51 PDT

Comment your zodiac sign Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 22, 2017 v 1:39 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 22, 2017 v 10:03 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 21, 2017 v 3:56 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 21, 2017 v 11:11 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 21, 2017 v 11:19 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 19, 2017 v 10:34 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 15, 2017 v 2:37 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 16, 2017 v 1:24 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Srp 13, 2017 v 12:46 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Čec 26, 2017 v 10:13 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Čec 15, 2017 v 7:50 PDT

Příspěvek sdílený SOPHIA HADJIPANTELI (@sophiahadjipanteli), Čec 13, 2017 v 12:30 PDT