Španielsky plavec si chcel pred súťažou uctiť obete z Barcelony minútou ticha, no organizátori mu to zakázali. Na štarte ostal stáť sám

Len prednedávnom otriasli svetom ďalšie nešťastné udalosti spojené s útokom v Barcelone a v Cambrils. Aj napriek neustálej práci bezpečnostných zložiek nie je vždy možné skratové chovanie nebezpečných jedincov predpokladať a eliminovať ich včas. Španielske nešťastie je opäť príkladom situácie, kedy sa musí ľudstvo spojiť a nie naopak. Za všetko hovorí tento veľavravný príbeh Fernarda Alvareza z neďalekého Maďarska, ktorý prišiel za organizátormi seniorských majstrovstiev sveta v plávaní s úprimnou požiadavkou. Chcel, aby si pred štartom aspoň na chvíľku uctili obete minulotýždňového útoku symbolickou minútou ticha.

Tí však jeho žiadosť zamietli s viac než bizarným odôvodnením. Podľa portálu Metro organizátori povedali, že si nemôžu dovoliť premhrať ani jedinú minútu. Odvážny seniorský plavec mal však na situáciu iný názor a všetko zobral do vlastných rúk. Po štarte ostal na rozdiel od všetkých svojich súperov stáť minútu na jednom mieste a až po jej skončení skočil do vody. Pred vlastným úspechom uprednostnil nádherné gesto a podľa jeho slov mu to vôbec nevadilo. Sám tvrdí, že ten pocit mu stál za všetky zlaté medaily sveta.