Nádherná modelka tvrdí, že šťastie neprichádza s krásou. Odvážnymi fotkami s jej kamarátkou upozorňuje na zvrátený ideál ženskej krásy

Určite si sa už niekedy stretol s pojmami ako postava do plaviek alebo chcem schudnúť do plaviek. Možno si si povedal, že ide len o obyčajný frazeologizmus, no niektorí ľudia za tým vidia niečo viac. A to konkrétne veľmi úspešná modelka Kate Wasley z Austrálie. Tá v plavkách vyzerá úžasne, no kamaráti sa s inou modelkou - Georgiou Gibbs, ktorá patrí do kategórie plus-size.

Skrátka je o niečo väčšia než Kate a dvojica si spoločne uvedomila, že chudšia Kate získava od používateľov internetu omnoho viac podpory a ovácií než Georgia. Niektorí ľudia boli dokonca pohoršení a znechutení z toho, že na jednej fotke sa nachádza modelka perfektných mier a na druhej modelka, ktorá je o niečo väčšia. Keďže sú najlepšie kamarátky, takýchto fotiek je veľmi veľa a bohužiaľ, na internete exisutuje aj veľa nenávisti smerujúcej na adresu autoriek.

Kate Wasley sa tak rozhodla podniknúť niečo na obranu svojej najlepšej kamarátky. Začali spolu fotiť sériu fotografií, často polonahých, kde sa snažili dokázať, že podľa ich názoru môže byť krásny každý a že šťastie nemá s krásou nič spoločné. Kate je však mimoriadne nahnevaná práve na pojmy ako postava do plaviek - podľa jej názoru má postavu na plavky jednoducho každý, kto si plavky kúpi a oblečie. Takúto štandardizáciu nemôže jednoducho zniesť, a tak sa voči nej rozhodla bojovať. Jej odvážne úsilie môžeš sledovať na Instagrame.

