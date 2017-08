Jon Snow aj Daenerys. Scény z Game of Thrones fanúšikovia dosadzujú do miest, kde sa skutočne nakrúcali

Dve fínske fanúšičky kinematografie si pred rokmi založili stránku Fangirl Quest, na ktorej zakladali všetky svoje budúce výlety po svete. Už z názvu vyplýva, že Tiia Ohman a Satu Walden zasvätili svoje cestovné plány obľúbeným filmom a seriálom, z ktorých povystrihovali zaujímavé scény a potom sa vybrali do sveta, aby ich vsadili priamo na miesta, kde sa natáčali. Najnovším prírastkom do ich zbierky je aj seriál Game of Thrones, pretože pri príležitosti premiéry siedmej série nasadli do lietadla a pristáli v Severnom Írsku, kde strávili štyri dni plné skorého ranného vstávania a nekonečného vyhľadávania presných miest, do ktorých by mohli zakomponovať jednotlivé sćeny na svojom tablete. Výlet po Severnom Írsku opisujú ako perfektnú kombináciu krásnych výhľadov a neuveriteľnej histórie, čo Game of Thrones nemôžeme zobrať, keďže väčšina scén sa natáča v úžasných destináciách. Dve fínske kamarátky svoje majstrovské dielo dotiahli až do takej dokonalosti, že momentky zo seriálu na centimeter napasovali na miesta, kam sa dostali a všetko potom dali dokopy v parádnej interaktívnej mape, ktorú nájdeš tu.

