Hackeri sa spoľahlivo zmocnia aj najbližších epizód Game of Thrones. Ak HBO nezaplatí 5,5 milióna eur, unikne aj finále série

Úniky jednoducho pokračujú. Len pred niekoľkými dňami unikla šiesta epizóda Game of Thrones a aj keď celý internet rieši len tento seriál, HBO má omnoho väčšie problémy. Hackerská skupina, ktorá sama seba nazýva Mr Smith Group totiž zverejnila aj epizódy z iných seriálov a po novom sa začali zapájať aj do mediálneho diania. Rozhodli sa napísať e-mail známemu portálu Mashable, kam priložili rovno aj heslá na množstvo HBO Twitter účtov, vrátane tých seriálových. Podarilo sa im dokonca preniknúť aj na ich konto na zábavnej stránke Giphy, kde predchádzajúci GIF vymenili za svoj podpis.

Hackeri tvrdia, že majú prístup k viacerým HBO platformám a pre fanúšikov prinášajú skvelú správu. Ubezpečujú totiž, že všetky prichádzajúce epizódy Game of Thrones budú dávať na internet hneď, keď sa k ním dostanú - čo podľa ich slov znamená, keď ich HBO nahrá do ich virtuálnej siete, z ktorých si ich pomocou ukradnutých oficiálnych účtov prevezmú. Najnovšie diely Game of Thrones i iných seriálov tak budeme opäť sledovať o niekoľko hodín skôr než HBO plánuje. Zatiaľ nie je jasné, prečo sú hackeri agresívni práve voči HBO, no často na ich adresu smerujú nenávistné odkazy. Navyše, skupina kyberzločincov sľúbila, že spoločnosť nechá na pokoji, pokiaľ im bude v bitcoinoch poslaná 6,5 milióna dolárov, čiže 5,53 milióna eur. HBO sa k zaplateniu zatiaľ nemá.