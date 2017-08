V Bratislave pribudne planetárium. Nové rozšírenie River Parku vytvorí obrovský verejný priestor s novým námestím

Plány na pokračovanie bratislavského River Parku sú v plnom prúde a developer J&T Real Estate už predložil svoj plán na nadviazanie súčasného komplexu na dunajskom nábreží v hlavnom meste, informoval portál reality.etrend.sk. Dnes River Park pokračuje podobným nábrežným štandardom, ako je nastolený aj pri Eurovea Galleria, nová fáza má však priniesť niekoľko zmien. Medzi staršou a novou časťou vznikne verejné námestie, na ňom bude stáť Planetárium.

Planetárium developer charakterizuje ako červenú dunajskú kvapku. Stavba má byť zapustená v zemi, s námestím ju bude spájať polkruhové schodisko, ktoré bude z exteriéru hladkým spôsobom vchádzať dovnútra. Po schodisku budú nasledovať výstavné priestory, cez ktoré sa návštevníci môžu dostať priamo do hlavnej časti, ktorá bude pod zemou. Digitárium má mať kapacitu 140 miest.

V okolí veľkého námestia nebude chýbať ani odpočinok pre ľudí či vyhliadka na Dunaj. Pribudnú aj terasa a poriadne veľký pontón s plochou až 600 metrov štvorcových. Pokračovania sa dočká aj promenáda pre cyklistov a peších. Už zasadené stromy ostanú na rovnakom mieste a architektonické riešenie bude vychádzať z už zažitého systému pôvodného River Parku, ktorý je, bohužiaľ, viac než chaotický a chodci sa s cyklistami zrážajú na dennej báze.

Promenádu bude z jednej strany obklopovať rieka, z druhej rezidenčný komplex. V projekte je 78 bytov a 78 apartmánov, na prízemí môžeme očakávať obchody. Nebude chýbať ani trojpodlažná garáž, v ktorej sa bude nachádzať 844 parkovacích miest. Samotná nábrežná línia tiahnuca sa od Mostu SNP po Most Lafranconi má byť koncipovaná ako centrálny verejný priestor. Pokračovanie River Parku by sa malo začať realizovať v auguste roku 2019, ukončené by malo byť na sklonku roku 2022. Predpokladaná cena celého projektu je približne astronomických 50 miliónov eur.