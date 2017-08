Hrozivo vyzerajúci kŕč v mužovej nohe znepokojuje ľudí na internete. V aute ho prežíval hneď po odchode z posilňovne

Svalové kŕče nie sú príjemným zážitkom pre nikoho z nás a celé príbehy o ich nepríjemnosti by vedel rozprávať Angel Bermudez z americkej Kalifornie. Milovník zdravého životného štýlu a navštevovania posilňovne sa po nahratí obyčajného videa na Facebook nečakane stal mimoriadne populárnym, pretože ho doteraz videlo viac ako 19 miliónov ľudí. Angel vyšiel z posilňovne a sadol si do auta, aby sa po náročnom tréningu trošku uvoľnil a zrelaxoval, lenže jeho telo mu to nechcelo dovoliť. Do svojho lýtka dostal bolestivý kŕč, ktorý neprešiel v priebehu niekoľkých sekúnd a svaly mu pulzovali takmer minútu, čo nebol práve najkrajší pohľad. V jednej chvíli sa už zdalo, že sa sval uvoľnil a upokojil, aby sa o pár sekúnd opäť stiahol a na Angelovej nohe vytvoril čosi, čo by sa nestratilo ani v hororovom filme. Angel neskôr skonštatoval, že sa mu občas podobné kŕče dostavia, ale ešte nikdy pravdepodobne nezažil kŕč až takého rozsahu.

