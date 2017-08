Spotify odstraňuje kapely hlásajúce nadradenosť bielej rasy. Rasistické skladby tam nemajú miesto

Služba Spotify sa zapojila do boja proti neonacistom a extrémistom vyzývajúcim k násiliu, pretože po upozornení z článku na webe Digital Music News začala odstraňovať jednotlivé kapely spoločne s ich skladbami. Spotify nechce poskytovať príležitosť prezentovať sa kapelám, ktoré svojimi textami podcenujú násilie, vyhlasujú nadradenosť bielej rasy a s láskou spomínajú na ohavné činy proti ľudskosti spáchané napríklad za druhej svetovej vojny nacistami. V službe preto už nenájdeš kapely ako Battlecry, Condemned 84, Freikorps či No Remorse a zoznam odstránených kapiel sa bude nepochybne rozširovať. Rýchla reakcia služby Spotify po článku, v ktorom autor identifikoval 37 kapiel propagujúcich myšlienku nadradenosti bielej rasy, si vyslúžila pochvaly od užívateľov na internete, ale na druhej strane sa objavili aj pochybnosti spojené s problematikou slobody prejavu.

Zatiaľ nevedno presne určiť hranice, pri ktorých by súkromné služby ako Spotify mali urobiť čiaru medzi slobodou prejavu a podnecovaním k násiliu, a tak sa rozbehla debata aj o tom, či by v službe mal zostať playlist nacistických pochodov, ktoré síce odkazujú na ohavnosti Tretej ríše, avšak slúžia aj ako súčasť našej histórie. Autor článku napokon skonštatoval, že podobné kapely s neonacistickými náladami síce na Spotify nedosahovali veľkú popularitu, no automatický algoritmus poslucháčov odporúčal ďalšie a ďalšie kapely rovnakého rázu, čo určite nie je správna cesta k tolerancii.

spotify takes a stand against white supremacist bands by removing their music https://t.co/AcOkIwLcQC pic.twitter.com/QnHMDWAHzk — i-D (@i_D) 18. srpna 2017