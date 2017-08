Justin Bieber sa v novej skladbe pýta Seleny Gomez, či stále môžu byť kamaráti

Čo kedysi bolo medzi Selenou Gomez a Justinom Bieberom netreba azda nikomu približovať, pretože toho bol už viackrát plný internet. Hoci je Selena momentálne s The Weekndom, z času na čas sa spomenie i v súvislosti s Biebsom, a to najmä vďaka nejakej skladbe. To je i dnešný prípad, pretože JB vydal nový song, nesúci názov Friends. Spolupracoval na ňom s producentom BloodPop, ktorý sa podieľal i na albume Purpose, napríklad na tracku Sorry. I preto má táto pieseň nádych podobný nahrávkam zo spomínanej dosky a určite ju čoskoro budeme počuť v rádiách. Každopádne, zaujímavý je jej obsah, pretože Justin spieva: "So I'm wonderin' / Can we still be friends?" Tým, no i zvyškom Friends, sa akoby prihováral Selene a žiadal ju, aby ostali aspoň na úrovni priateľov. Či je Friends naozaj o Selene Gomez, vie asi len Justin sám, a tak si, koniec koncov, musíš spraviť názor sám.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.