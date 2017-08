Zmapovali jsme cestu Gynger Money Gangu, jehož pervitinem nasáklé tracky patří mezi to nejzajímavější, co kdy český rap zažil

Jestliže ti nějaký český raper ve svých skladbách říká, že je real, tak mu to věřit můžeš, ale taky nemusíš. Pokud si ale pustíš tracky od Gynger Money Gangu, potažmo ještě ortodoxnější Millionaire Thugs Club, tu opravdovost musíš vycítit. Pouliční tvorba v té nejryzejší a nejpokleslejší formě. Frontman obou rapových spolků, Gynger, to bohužel ve svém rozjetém nihilismu a divokém životním stylu, ve kterém mu bylo všechno jedno, přehnal natolik, že místo koncertů, slibně rozjetého street creditu a samozřejmě také kariéry, kterou na české rapové scéně mohl bezesporu mít, skončil po pár letech s pervitinem v léčebně drogově závislých a úplně sám.

David Štilip aka Porky aka Young P Boy aka Gynger aka Lord z Párnie aka Kurt Codeine aka Tyler Durden aka $ISSYBOYDURDEN aka Poseidon Vltavy aka Poseidon Panamera Turbo aka Gianni Versace aka Versace OG aka Narko Polo, Narko Da Vinci (snažil jsem se poctivě zmapovat všechny jeho alter ega, ale stejně se určitě najdou nějaké další) a jeho kapely Gynger Money Gang, potažmo Millionaire Thugs Club byly ve své době pro undergroundovou rapovou scénu něco jako obrození. Nesnažili se nijak zalíbit – prostě jenom byli. A byli úplně jiní než všichni ostatní. Jak řekl sám Štilip v rozhovoru pro Boombap.cz: „Já nepracuju, fetuju, neplatím nájem a dělám si, co chci.“ Asi to byla pravda.

Gynger se dostal do podvědomí internetové komunity poprvé někdy v roce 2012, kdy začal svůj YouTube kanál zaplňovat svými freestyle rapy natáčenými na webkameru.

Když pak později zarapoval do Deckyho beatu svůj asi nejlegendárnější text Dreamin, přišla první sdílení, první fans, první větší hype. Pro českou scénu to znamenalo naprosto novou vlnu raperů. Oproti ostatním se zdála Durdenova tvorba v té době naprosto inovativní, uvěřitelná a temná.

Durden se přestěhoval do Prahy a spolu s producentem Kaarlemem vytvořili tvrdé jádro zrzčí grupy, začali si říkat Gynger Money Gang a přidali se pod label A51. GMG se nikdy netajili se svou náklonností k tvrdým drogám. Tracky byly poseté příběhy a vizemi z drogového světa plného beznaděje a stále prohlubující se vnitřní prázdnoty.

Temný feťácký rap přišel jak blesk z čistého nebe (nebo jako oheň z pekla) a nejlepší na něm bylo to, že o sobě GMG fanouškům nenaservírovali mnoho informací. Za celou dobu vznikl všeho všudy asi jen jeden psaný rozhovor. Všechno si museli fanoušci najít sami, hledat videa někde v hlubinách YouTube, na divných přestylizovaných Tumblrech a Soundcloudu a snažit se pochopit, o co vlastně Gyngerovi jde. Byla to nová vlna internetového hudebního undergroundu. Připomíná to trochu postup Abela, The Weeknda a jeho razantního odmítání rozhovorů v začátcích kariéry. Image založená na příběhu, který si člověk skládá jen na základě tracků, aby neztratila nic ze svého charisma a puncu tajemnosti.

V době, kdy se ostatní rapeři předháněli v tom, kdo bude mít nejnaleštěnější videoklip, přišli v únoru 2013 kluci s videem Můj gang, který byl natáčený na Hlavním nádraží. Byl špinavý, nedokonalý, stylizovaný do devadesátkového vibu. V dnešní době se tento motiv běžně používá už i v mainstreamových videoklipech, ale v té době byly tyto prvky na české poměry docela neobvyklé. Stačilo si prostě jenom stoupnout před kameru, nic víc není potřeba. Durden ohlašuje album Křeslo pro Fausta.

„Beru drogy, abych se nemusel zabývat citovou stránkou… nemít pochyby... bejt zamyšlenej do sebe a sám se sebou myslet,“ řekl David, tedy Tyler Durden ve vzpomínaném rozhovoru. Odjakživa prý chtěl jít ve stopách hlavního hrdiny Klubu rváčů. A nejenom pozérsky, i ve své hudbě a v životě. Ani nevěděl, jak jednoduše se mu to jednou podaří. Vzniká další video s názvem BRIGHTFUTURE, které už v názvu jakoby předpovídalo Durdenův nevyhnutelný pád.

Gynger Money Gangu si v roce 2013 začíná všímat stále více lidí, na Twitteru má velmi silnou fanouškovskou základnu a vzniká klip na track Noc je klíč, který si bere do režie nenápadný člen GMG Love Nairda. „Jedu skrz hood, Lužiny Zoo – shánim meth jak Medvídek Pů,“ rapuje Gynger do jednoho Gucci Maneova beatu.

Pozornost si zaslouží i Davidův profil na Facebooku. Už dávno totiž neplatí, že by byl anonymní – naopak, je velmi aktivní na svém profilu a jeho pervitinem nasáklé statusy se staly okamžitě oblíbené, stejně jako každodenní porce selfies, kterými zaplňuje svoje komunikační kanály. V reálném čase můžeme vidět vývoj člověka závislého na pervitinu. Hodně hubne, jeho myšlenkové pochody jsou stále komplikovanější. Je docela podivná zábava si pročítat tyto statusy, ale stále zábava. Do Gynger Money Gangu se přidávají různí nerapující thugs z ulic Prahy a všichni společně bydlí ve třetím patře jednoho paneláku v ulici Na Strži. Tento privát byl velmi známý tím, že v něm většinou nepříliš často fungovala elektřina. Zato v něm ale bylo spoustu drog. A taky spoustu inspirace pro další Davidovy rýmy.

GMG se dostali i do rádia. V dobách, kdy ještě fungovala oblíbená YZO Show, si je Logic pozval do živého vysílání a kromě dobrého freestylu stojí za zmínku i růžový Hello Kitty sešit, ze kterého Durden čte svoje řádky... opravdu stylové. Jaká škoda, že se většina textů nikdy nenahrála.

Jenže masivní spotřeba drog se už začala projevovat. „Vidíš mí dealeři jedou můj rap, Poseidon Vltavy plní si sen, ve hře jsem po uši vcucnutej tron, zkurvenej samuraj, plížím se tmou.“ Texty obsahují stále více abstraktních nepřímých odkazů, ale drží si pořád svůj pouliční důraz. Durden je na svém vrcholu. Facebook plní statusy a hlavně fotkami v extravagantním oblečení. Miluje značku Versace, kterou shání kde jinde než po second handech.

„Jsem se v pasti ocit dřív, než jsem se mohl rozhodnout, proto vidím každý zlo u všech ostatních okolo...“ Z Balady o trapu kolotoče jde vycítit nervozita, roztřesenost a chemií pokřivené myšlení. Neznamená to ale, že by kvalita hudby klesala. Tady naopak přinášela nové prvky podivně melodické flow, které připomínají, že nejeden raper se nechal jeho stylem inspirovat. Kdysi avizované album Křeslo pro Fausta je ale v nedohlednu, i kvůli hodně špatné komunikaci s labelem. Každý si představoval od spolupráce něco jiného.

Koncem ledna 2014 se Gynger Money Gang rozpadá a vzniká nové uskupení Millionaire Thugs Club. Jdou zaznamenat určité rozdíly. Kvalita zvuku tracků kvůli tomu, že jsou Durdenovi maximálně lhostejné spolupráce s lidmi z rapové scény, dost upadá. Nahrává se po privátech, o nějakém mixu a masteringu se moc nedá mluvit. Durden si říká Poseidon Panamera Turbo.

„Včera jsem si píchal v podchodu,“ chlubí se David v úvodu svého tracku Funky JIN–JANG Thug. Ještě předtím ale vydává „GIANNI VERSACE dancin' in the mirror“ freestyle, který naprosto unikátně zaznamenává schizofrenní mysl pikem najetého narkomana. Několik stop akapel nahraných přes sebe, několik vrstev přemýšlení a do toho Gianniho nerýmující se historky z ulice. Naprostý iracionální chaos. „Když mě moje holka zrovna nebavila, tak jsem ji okrad o pervitin a o mobil,“ rapuje v jedné řádce textu. Toxických psychóz přibývá, stejně jako problémů s jeho tehdejší holkou Žofií.

„Zdrogovaný muž kradl v obchodě Norma a poté, co ho chtěla chytit ochranka, utekl do vedlejší drogerie. Zde se zavřel a vyhrožoval prodavačce, že pokud otevře, tak ji zabije. Prodavačka se odhodlala a otevřela rychle dveře, přičemž si zranila ruku. Pachatel vyběhl z obchodu a vběhl do čínské restaurace, která je naproti přes silnici. Zde ho chytla ochranka a další muži a pachatele zmlátili. Poté přijela sanitka s policii a pachatele, který se tvrdě bránil, svázali na lůžko a sanitkou odvezli,“ píše se u jednoho videa z července 2014, kde vypovídá prodavačka drogerie. Durden skončil v léčebně. Stihne ještě vydat „Detox Freestyle“, kde vypadá velmi zchátrale.

Od té doby se střídavě dostával z drog a zase do nich padal, přespával v tramvajích a po fastfoodech a mezitím sem tam nahrával nějaké tracky. Jejich kvalita byla... špatná. Ale zdaleka ne u všech. Je velmi znát, že je Poseidon myšlenkově někde naprosto jinde. Aby taky ne, každý, kdo s ním někdy byl potvrzuje, že dokázal spotřebovat nadměrné množství drog.

Kanadský Otto Ferocity se Štilipem nahrál jeho asi poslední plnohodnotný projekt. Celé toto album bylo vytvořeno pod vlivem meskalinu. Nutno říct, že to tak taky vypadá. Sám Ferocity vzpomíná na setkání se Štilipem takto: „Byl jsem na jeho koncertu a Tyler nechtěl peníze, on dal celou show jenom za boty Gucci.“ A tomu se říká dobrý deal.

Hudba Tylera Durdena nebo Gianniho Versace není pro každého. Nejde ani moc doporučit rapovému fanouškovi obecně. Je hodně specifická. Příběh, kterého se týká, je totiž reálný, děje se právě teď a díky své prudkosti a určité dekadentnosti je hodně těžce uchopitelný. Durden je v českém rapu bez pochyby definicí toho, jaké je to jít proti proudu až na dno všeho. A mít to celé úplně na háku.

Otázkou zůstává, co dělá teď. Na konci roku se z dalšího léčení vrátil do ulic Prahy, začal být aktivní na Facebooku a kromě několika statusů vydal track, který spíš než starou sebevědomou tvorbu tak trochu připomíná volání o pomoc. Po pár měsících bloudění a focení se s fanoušky opět spadl do drog a v současné době ví jen málokdo, kde vlastně je. Nejspíše to vypadá na další léčení. „Na to, co dělám, sázím all in, proto jsem tak vysoko, jedu ballin.“

Pokud by tě zajímal Durdenův plnohodnotný projekt, který udělal ještě v dobách GMG a jenž je od té doby stále nepřekonaný, můžeš tak učinit přímo zde. Pokud máš o něm nějaké bližší informace, určitě dej vědět do komentářů.