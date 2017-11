Bezcitní turisti pomohli zabiť uviaznuté mláďa delfína kvôli selfie fotografiám. Podávali si ho na španielskej pláži

Médiá často upozorňujú na to, že interakcia so zatúlanými zvieratami vo voľnej prírode môže skončiť nepríjemne pre jednu i druhú stranu, ale turisti si aj tak nedajú povedať. Smutný prípad sa odohral pri španielskom meste Mojácar, kde tento týždeň uviazlo neďaleko pobrežia mláďa delfína a horda turistov nemala v úmysle dostať sa k nemu preto, aby mu pomohla. Namiesto toho sa okolo bezbranného zvieraťa vytvorila skupinka turistov, ktorí si s ním začali robiť selfie fotky a podávali si ho z rúk do rúk, čo mu v jeho zúfalom stave určite nepomohlo. Plavčík na pláži si našťastie delfína všimol a rýchlo kontaktoval organizáciu Equinac zachraňujúcu aj zvieratá uviaznuté na plytčine, lenže ani skorý príchod do 15 minút už život delfínovi nedokázal zachrániť. Pracovníci organizácie len skonštatovali jeho smrť a ak by zviera umrelo aj bez toho, aby sa na pár desiatok minút stalo turistickou atrakciou, akákoľvek manipulácia s delfínmi je v Španielsku prísne zakázaná, takže turisti aj tak robili čosi, čo nemali.

