Sexuálne orgie, prostitútky a najmocnejší muži Spojených štátov. To je tajný spolok Bohemian Groove

1100-hektárový pozemok v blízkosti kalifornského mesta Monte Rio patrí dlhodobo medzi najtajnejšie miesta nachádzajúce sa na území Spojených štátov. Sídli na ňom spolok Bohemian Grove, vo voľnom preklade Bohémsky les, ktorý každoročne uprostred júla hostí počas dvoch týždňov skupinu najmocnejších mužov Ameriky. A to už 145 rokov. Napriek tomu, že spolok údajne slúži na oddych jeho členov, dáva mnoho dôvodov pre konšpirátorov, aby sa silou-mocou snažili dopátrať k údajnej skutočnej pravde okolo neho.

Písal sa rok 1872, keď sa skupina ľudí združená okolo herca Henryho Edwardsa rozhodla založiť spolok, v ktorom by mohli spoločne tráviť voľné chvíle po náročnej práci. Hoci malo pôvodne ísť o uzavretú spoločnosť, postupom času do jej radov prenikali aj iné osoby, najmä významní ľudia z oblasti kultúry. K prvým z nich patril, napríklad, autor Doriana Graya, spisovateľ Oscar Wilde. Roky postupne ubiehali a Bohemian Groove zažíval nebývalý rozmach. Vplyvní členovia pribúdali, a to logicky viedlo k tomu, že sa jeho činnosť utajovala do maximálnej možnej miery. Samozrejme, vďaka tomu, že sa to niekedy nepodarilo, máme o ňom aspoň nejaké informácie.

Medzi jeho členov patrili niekoľkí americkí prezidenti: Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush a jeho syn George W. Bush ml. Okrem iného v ňom nájdeme mená herca Clinta Eastwooda, spisovateľa Jacka Londona, bankára Davida Rockefellera či bývalého skvelého kulturistu, herca a politika Arnolda Schwarzeneggera. Celkovo má dnes spolok približne 2000 členov výhradne mužského pohlavia. Ženy sem majú od začiatku vstup zakázaný, čo ich napokon viedlo k tomu, že založili svoju vlastnú skupinu s názvom Belizean Grove.

Povráva sa, že na tomto mieste došlo k mnohým významným rozhodnutiam. Pamätáte si na Projekt Manhattan? Išlo o tajný vojenský vedecký projekt Spojených štátov počas druhej svetovej vojny, ktorého jediným cieľom bolo vytvorenie atómovej bomby. Zamestnával vyše 200 000 ľudí, ďalších 600 000 nepriamo, pričom väčšina zo zainteresovaných osôb netušila, že pracuje na niečom, čo o nejakú dobu neskôr zrovná so zemou japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Povráva sa, že základy Projektu Manhattan dostali svoju prvotnú podobu práve v Bohemian Groove.

Záujem zistiť, čo sa deje, takpovediac, za zatvorenými dverami areálu, malo mnoho ľudí. Prvým z nich bol novinár Philip Weiss, ktorému sa dnu podarilo dostať a svoju návštevu podrobne opísal vo svojom článku. Z neho sa, okrem iného, máme možnosť dozvedieť o sexuálnych orgiách s najatými prostitútkami. Ďalším nemenej zaujímavým rituálom je tzv. spálenie starostí (Cremation of Care), pri ktorom zapália figurínu človeka, aby pred ňou následne v kostýmoch odriekavali špeciálne frázy. S trochou zveličenia môže obrad veľmi vzdialene pripomínať známy festival v púšti - Burning Man.

Ďalšiu významnú výpoveď o činnosti spolku máme vďaka práci Alexa Jonesa, ktorý o ňom natočil dokument. Momenty plné okultizmu, mágie, čierno-červených plášťov, veľkej kamennej sovy ako symbolu spolku a rituálnej obety. To je len zlomok toho, čo spoločenstvo ponúka. Ktovie, možno sa v budúcnosti o ňom dozvieme viac. Otázka na záver - myslíte si, že niečo podobné máme v menšej miere aj u nás na Slovensku? Podeľte sa so svojím názorom v komentároch.