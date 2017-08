Nadpozemskí Moderat, kmene a viac ľudí, než je obvyklé. Aký bol Grape festival 2017?

Ôsmy ročník festivalu Grape priniesol nie len špičkových headlinerov, ale aj špecifický dresscode a hlavne viac ľudí. Tento rok areál poňal vyše 20 000 návštevníkov. Nekonečne preklínaný zákon schválnosti v podobe silného vetra a dažďa síce postrašil Grape na nejakú dobu, no konieckoncov sa všetko vykryštalizovalo tak, ako si to väčšina z nás predstavovala. A nikomu nič neušlo.



Organizátori tento rok stavili na jednoduchú vstupnú bránu vyhotovenú zo slamy. Kempovačku pred otvorením festivalu hudobne osviežila dvojica Lasky z Pary a FVLCRVM. Tí sa postarali o príjemnú atmosféru aj napriek dusnému počasiu. Po otvorení brán o 12:30 sa veľká masa návštevníkov pomaly posúvala dopredu, no skôr bolo cítiť, že tento rok to trvalo akosi dlhšie, než pominule.





Otvorenie stageov si zobrali na starosti Gleb a Genuine Jacks, neskôr pokračovali aj DJ Tomáš Sloboda či tiež Supa, ktorý mal v stane rovnako hojno ako Puding Pani Elvisovej. Tí sú v tomto prípade instantnou klasikou, ktorá nikdy neomrzí. Rockoví De Staat sa o šiestej večer postarali o solídny rozruch na hlavnom stagei. Groove náhle zabili Cigarettes After Sex, ktorí evidentne pôsobili skôr ako uspávanka pre fanúšikov, čo prišli na ich koncert bez akýchkoľvek očakávaní. Ostatný zvyšok priaznivcov ich za to veľmi vrelo privítal a koncert sa niesol v pomalom, príjemnom duchu. K., Nothing's Gonna Hurt You Baby či Dreaming of You samozrejme potešili najmä nežnejšiu časť publika a zamilované páriky. Nalejme si čistého - kto poznal, tak vedel, čo čakať. Proti gustu absolútne žiaden dišputát.





Metronomy sa však na pódiu nespútane bavili a to im fanúšikovia s radosťou oplácali. Zazneli napríklad Love Letters, Old Skool či The Look. Rovnako v pohode bol aj ich spevák Joseph, ktorý si ku koncu vymenil pozíciu s bubeníčkou. Spoiler alert - zároveň nám odpovedal na pár otázok, takže čoskoro môžete očakávať krátke interview. Ozaj, ak má niekto prapodivne zvláštny, ale vskutku úžasný hlas, tak je to Aurora. Keď rozpráva, tak sa človek chvíľu zamyslí nad tým, že ako vie fungovať s takým hlasom. Pravdou však je, že ak začne spievať, tak je to úplne(!) iná liga. V zlom? Kdeže. Ani náhodou. V tom istom čase sa zaplnil Staropramen stage, kde hrali Korben Dallas.

metronomy #grape17 A post shared by R. (@richard.ko) on Aug 13, 2017 at 7:11am PDT



Ísť na Kollektiv Turmstrasse sa ukázalo ako skvelé rozhodnutie - poctivému nemeckému technu, resp. elektronike sa máločo vyrovná. Dal som si ale chvíľu oddych a počkal, kým príde Sub Focus aj so svojim hypemanom, čiže som sa rozhodol navštíviť food court. Štandardne si človek na festivaloch nájde všetko od A do Z, ale to všetko sa asi opísať nedá. Skutočne. Kebaby, burgre, halušky, falafely, langoše, palacinky... Na čo len pomyslí. Ja som fanúšik burgrov a tak je hádam jasné, od akého jedla som sa zababraný vracal na Sub Focusa.



Oveľa smutnejšie je však to, prečo som od neho v polke odchádzal. Jeho set nebol ničím zvláštny a osobne na mňa pôsobil ako obyčajná dlhohrajka. Skoro väčšina prechodov do iných songov bola len o drope, čo pridalo na strašnej monotónnosti, navyše jeho drum & bassová selekcia mi prišla suchá. Fajnšmekri, čo chodia na iné, nemenované drum & bassové festivaly, sa bavili. Chápem, ale osobne sa nestotožňujem. Jimmy Pé bol teda jasnou voľbou v trochu viac upršanom počasí.

@grape_festival vdaka za vcera! Mrzi ma ze sa to cele muselo prerusit a aj ze dazd vam nedovolil prist mali sme pre vas ready prijemne veci! Nevadi vidime sa next time! Uzite zvysok festu! ❤ #jimmypé #fvlcrvm #grape17 #boure A post shared by jeux peux (@mr_jimmype) on Aug 12, 2017 at 8:14am PDT



Skoro by som zabudol. Aby sme informácie z úvodu uviedli na správnu mieru - dážď striedavo pokračoval od neskorých večerných hodín do rána, ale tak či tak sa väčšina setov odohrala s opozdením o niekoľko desiatok minút. Trochu zabolel zrušený b2b set Jimmyho a FVLCRVMa či Dirtyphonics, ale celú nedeľu bolo počasie na prijateľnej úrovni - jemne pofukovalo a svietilo slnko. Akurát na krátke tričká.

Druhý deň začal skvele. Malalata DJs totálne ovládli hlavné pódium o 12tej na obed balkánskymi beatmi, zazneli Goran Bregovic či B-Complex. Dalo by sa to prirovnať asi k tomu, ako keď je človek chorý a dá si slepačí vývar, ktorý mu samozrejme padne vhod. A rovnako padol vhod aj tento set. Grape je aj o tom, že človek sa baví a baví sa až do rána. O tom bola poriadna tancovačka a chytľavé balkánske hudby. O hodinu neskôr sa rapom podmanení fanúšikovia prišli pozrieť na verše Galaxie Y v podaní Fobiu Kida a Dymera Surovca. Dovolím si citovať Fobiu: "Nie sme na pohrebe, ale na koncerte, preto chcem vidieť bordel Grape festival!", čo snáď hovorí za všetko. Mladá oravská krv si svoje miesto na festivale právom zaslúžila. A to aj vďaka svojmu prejavu, lyrike či celkovému postoju k rapu.

Hodinovú Jamajku na Grape priniesli tradične Medial Banana, po nich nasledovali Bad Karma Boy, pre ktorých bol tento koncert špecifický aj tým, že sú "prechodnom" období, teda kedy už hrávajú aj skladby z ich nadchádzajúceho albumu. Ten by sa k nám mal dostať už túto jeseň.







Na festival prišiel aj Mišo Kaščák s Bez ladu a skladu či Vladimir 518, ktorý okrem skvelého koncertu s 3D projekciou mal aj prednášku Kmeny, teda o mestkých kmeňoch, ktoré sa vyskytovali a stále vyskytujú v Česku a na Slovensku. Squatteri, graffiťáci, počítačoví maniaci či metalisti. Prednáška bola logicky pomenovaná po jeho knižnej trilógii Kmeny, kde sa týmto, ale aj ďalším subkultúram venujú celé kapitoly.

neřekl bych, že jsou to vyloženě subkultury. urban tribes čili městské kmeny, což je výstižnější termín #grape17 A post shared by R. (@richard.ko) on Aug 14, 2017 at 2:34am PDT

Hviezdny večer potom odštartovali The Naked and Famous. Indiečkári si prišli na svoje. Oveľa viac oslovili Two Door Cinema Club. Na Alexovi z TDCC bolo poznať, že si pôžitkársky vychutnáva svoju chvíľu, čo mu dali pocítiť aj ľudia. Zhruba medzi TNAF a TDCC zahrali aj miláčikovia Billy Barman.

two door cinema club #grape17 A post shared by R. (@richard.ko) on Aug 16, 2017 at 5:02am PDT

Moderat však doslova ponorili festival do astrálnej jazdy. Neuveriteľné vizuály a ešte lepšia hudba boli absolútnym vrcholom tohto ročníka. Zaznel Last Time remix od Jona Hopkinsa, Bad Kingdom, Running či Milk a človeku bolo až smutno, keď skončili.

Je dôležité poznamenať fakt, že booking Moderatu je akýmsi malým zázrakom. Výhra pre organizátorov, výhra pre fanúšikov. Kapela totiž začiatkom septembra odohrá posledný koncert v Berlíne, po ktorom prechádzajú členovia k svojim pôvodným projektom, menovite Apparat a Modeselektor. Nevedno, či navždy, no pauza na polrok to určite nebude. Kto má šancu sa dostať do Berlína 2. septembra, nesmie otáľať.



Zhruba od druhej rána potom udržiavali dav vo vare aj skvelý Metrik, klasicky perfektná B-Complex, duo Inkwall a Yanco Král alias Twelve (ktorí zahrali nie len úžasný set, ale mali aj super svetelnú techniku na stagei) či bizarný DJ Ventolin. Úplne na konci zahrali ešte Talkshow koncert a hneď na to DJ set.

Za zmienku stoja rôzne zaujímavé zákutia, na ktoré človek na Grape narazí. MHD zastávka Žabí Majer sa stala medzi fanúšikmi notoricky známou natoľko, že snáď bude neodmysliteľnou súčasťou aj ďalších ročníkov. Secret Para gig na slamenom stagei, rovnako aj hudba medzi stánkami s jedlami či lekcia pouličného tanca. Rovnako interesantné boli dva vozne s inštaláciami od Aleša Vojtáška.

Svoju miesto mal na festivale aj Refresher. V zóne prebiehali rozhovory s umelcami ako Dalyb, NobodyListen, Gleb, s youtubermi Matejom Zrebnym, Frlajsom a Matúšom. Cez deň tam hrala chill out music, poobede sa o kvalitné sety postarali Dalyb a NobodyListen.

Grape bol vždy miestom pre mladých ľudí. Prirodzene sa to odrážalo nie len v cenách lístkov, ale aj v atmosfére, ktorá aj vďaka 20 000 návštevníkom už nie je tak komorná, ako kedysi. Nemám to za zlé, je to skrátka iné. Vyselektujú sa ľudia, ktorým nerobí problém dať za festival 40€ miesto 89€. Na Pohode aj na Grape človek narazí na intelektuálne besedy, v tom druhom prípade však v trochu menšej ráži. Janči Trstenský z Grape staffu, Mišo Kaščák z Pohody či Jureš Líška z Fallgrappu sa ale napríklad zúčastnili Meet the Heroes, čím určite dodali motiváciu a silu ľuďom d cieľom niečo dosiahnuť. Markantný rozdiel je aj medzi lineupmi. Na Grape prichádzajú napríklad indíčka, drum & bass a československá hudba, festival funguje od rána a ľuďom to šľape. Na Pohodu prichádza vyslovene all kind of music vrátane áčkových interpretov, no nie každý má žalúdok napr. na techno stage o 4:59 ráno. Kmene tento rok zaujali, čím sa len potvrdilo, že Grape je aj o vizuáloch, rovnako aj Yin-Yang vzor v stanovom mestečku, ktorý niektorým exotom pripomínal skôr logo Pepsi. Piešťanský festival má svoju tvár. Na záver nám ostávajú už osobné postoje k festivalu.

Richard: Grape bol fajn. S lineupom som aj napriek malým výhradám spokojný, servis tiež dobrý (aj keď je pravdou, že by trebalo trochu viac čistiacich čát!), dresscode nehrotím, ja som kmeň sám o sebe. Počasie klasicky nesklamalo, ale čistý rešpekt ide organizátorom za to, že zvládli orkán pred otvorením a dali areál doporiadku včas, rovnako aj to, že sa o ľudí starali aj počas nočnej búrky. Zdravím z VTR.

Samuel: Toto bol môj druhý Grape. V prvom rade chcem pochváliť organizátorov, že sa im za krátky čas podarilo dostať areál do poriadku po silnej búrke, ktorá sa Piešťanmi prehnala v noci zo štvrtka na piatok. Veľa návštevníkov ani len netuší, ako to na letisku vyzeralo v piatok ráno. Keď sa poobede do areálu nahrnuli návštevníci, atmosféra bola opäť skvelá. Cez deň som väčšinu času trávil v Refresher Zóne, kde prebiehali zaujímavé rozhovory a za DJ pult sa postavili Dalyb a NobodyListen. Z večerných koncertov som si najviac užil Kollektiv Turmstrasse a Sub Focus. Rovnako by som rád vyzdvihol aj skvelé gastro, jediné, čo by sa mohlo na Grape do budúcna zlepšiť, je viac košov na odpad. Ďakujeme za super festival!

Denisa: Tohtoročný Grape predčil moje očakávania. Nie som ten typ, ktorý má zmapovaný line-up od hora dole, ale festival si užijem skôr kvôli atmosfére a Grape ju rozhodne má. Komornejší ako Pohoda, no pre mňa už niekoľko rokov vždy lepšia voľba. Od jedla, cez hudbu, ľudí, program, atrakcie, after párty po stanoch až po počasie, ktoré aj napriek svojej nepredvídateľnosti nič nepokazilo. Takže za mňa top:)

Nás Grape bavil. Zabával si sa? Daj nám vedieť v komentároch. Tešíme sa na ďalší ročník, užívajte leto!