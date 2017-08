Ikonický londýnsky Big Ben na ďalšie 4 roky stíchne. Svetoznáma pamiatka bude pravidelne zvoniť až v roku 2021

Návšteva Londýna sa jednoducho nezaobíde bez toho, aby sa turisti nezašli pokochať Westminsterským palácom a jeho mnohými zákutiami. Najvýraznejším bodom celého paláca je Elizabeth Tower, v ktorej tróni zvon Big Ben. Práve Big Ben priťahuje turistov viac ako samotná veža, lenže Spojené kráľovstvo urobilo drastické a zároveň dôležité rozhodnutie, ktoré ho na nasledujúce 4 roky utíši. Posledné pravidelné zvonenie Big Benu môžeš zažiť v pondelok 21. augusta tohto roku, ale potom bude celá veža prechádzať dlhodobou renováciou a konzerváciou, a tak zostane zvon ticho, aby nepredstavoval zdravotné riziko pre robotníkov, ktorí budú vo veži tráviť každý deň.

Zvon našťastie bude zvoniť pri príležitostiach ako oslava nového roku či sviatok Remembrance Sunday, kedy si v Spojenom kráľovstve pripomínajú svoj podiel na bojoch v dvoch svetových vojnách. Až 4-ročná odstávka bude zatiaľ najdlhšou odstávkou v celej 157-ročnej histórii a v prípade, že si plánoval výlet do anglického hlavného mesta, radšej sa dopredu priprav na ticho namiesto toho, aby si zostal sklamaný.

