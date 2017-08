Po dlouhých 150 letech se na Šumavě vytvořila vlčí smečka. Podívej se na tři mláďata, která zachytila fotopast

Když se na záběrech z fotopasti z 28. července vynořila tři mláďata a v pozadí ještě jeden, zřejmě dospělý vlk, znamenal to pro vědce velký objev. Už od jara totiž na podobný úkaz čekali, když objevili na Šumavě první stopy, že by se v lesích mohla vyskytovat vlčí smečka. Nyní je to jasné. Objevila se tu po neuvěřitelných 150 letech. Potvrzených je pět členů smečky, ale může se jednat i o větší tlupu.

Vlci byli v oblasti Národního parku Šumava vyhubeni právě v období 1891 až 1894. V současnosti jsou chráněni, ale dlouho se tu neukázali. Teď se do oblasti zpátky navrátili díky přirozené migraci. Už teď prý volají lidé, jestli je na Šumavě bezpečno, ale jsou to zbytečné pochybnosti.

„Každá obava je ale zbytečná. Vlci se lidem vyhýbají, žijí velmi skrytě. Budeme se s nimi muset naučit znovu žít a brát je jako přirozenou součást přírodního prostředí, kterému velmi prospívají,“ řekl Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava. Podle něj je velký zázrak, že se vlci do této oblasti opět dostali.