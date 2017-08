Nalaď sa na vlnu Grape festivalu! Prinášame appku a playlist s tohtoročnými headlinermi

Grape už doslova klope na dvere. Ľudia vekslujú s lístkami jedna radosť (rozumej vymieňajú za obličky a 2-izbové byty), riešia si odvozy a ďalšie problémy. Ak sa ťa tieto existenčné problémy netýkajú, tak máme pre teba dve drobnosti, čo ťa dozaista potešia.

Prvou z nich je appka Grape 2017. Tak, ako na iOS, tak aj na Androide si budeš môcť pozrieť presný plán areálu (ktorý inak prejdeš uhlopriečne za 10 minút), program, počasie a všetky užitočné informácie na jednom mieste. Je prehľadná, samozrejme ladí s témou KMEŇ a nájdeš v nej všetko potrebné.

Tou druhou je hudobné rozptýlenie v podobe Spotify playlistu. Či už budeš vo vlaku, v aute, na bicykli alebo v stane na festivale, nie je na škodu sa naladiť na vlnu hitov, ktorými to headlineri roztočia na stageoch. Máš tam Two Door Cinema Club, Moderat, Toma Odella, The Naked and Famous a všetkých ďalších, čo na piešťanskom letisku budú cez víkend vystupovať. Dávame ti na výber až z dvoch playlistov - tie sa síce hudobne nejak zásadne nelíšia, ale v jednom z nich nájdeš o niečo viac trackov ako v tom druhom. Nech sa páči.

Na Grape prídu Two Door Cinema Club, Tom Odell, The Naked and Famous, Metronomy, Aurora, Dirtyphonics, Cigarettes After Sex, Zola Jesus, Kollektiv Turmstrasse, George FitzGerald, Júniús Meyvant, Formation a Haus.