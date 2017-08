V Komárne je možné všetko. Nálezca kabelky našiel namiesto peňazí kopu vibrátorov

Straty a nálezy na rôznych miestach na svete by nás pravdepodobne dokázali prekvapiť zaujímavými kúskami, no opäť tu máme dôkaz, že Slovensko nemá problém búrať hranice. A nemusíme ísť ani na letiská či miesta, kde sa jednoducho tieto veci skladujú bežne. Dnes sa totiž na facebookovej stránke Priznania z Komárna objavil bizarný a zároveň vtipný príspevok od jedného z obyvateľov. Ráno pri venčení psa sa mu podarilo nájsť opustenú kabelku, no a podľa jeho vlastných slov ho potešilo, že konečne sa mu pridajú nejaké drobné. Keď však prišiel bližšie, okamžite zistil, že niečo nie je v poriadku a aj sen o ľahko nadobudnutých peniazoch sa veľmi rýchlo rozplynul. Ženská taška bola plná sexuálnych pomôcok pre nežnejšie pohlavie. V Komárne majú vraj aj verejný dom radosti, a tak je veľmi pravdepodobné, že veci pochádzajú práve odtiaľ, no ak ste náhodou majiteľkou, určite sa priamo na stránke priznaní ozvite.

