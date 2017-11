Mladý Slovák objavil počas opekačky vzácnu dýku spred 4000 rokov. Za svoju čestnosť dostane aj nálezné

Mladý Slovák z Hlohovca zažil pri nedávnej opekačke nezvyčajnú situáciu. Opekačka sa odohrávala pri rieke Váh a Dávid si po bližšom pohľade na jej breh všimol predmet, ktorý určite do prírody nepatril. Predmet vytiahol a zobral si ho so sebou späť domov, avšak zachoval sa ako čestný občan a namiesto vzácnej pamiatky na opekačku spoločne s mamou zistili, ako treba pri podobnom náleze postupovať. Trnavskí odborníci boli nálezom príjemne prekvapení, pretože podľa odhadov ide o dýku starú približne 4000 rokov pochádzajúcu ešte zo staršej doby bronzovej na našom území a historici odhadujú, že pred tisíckami rokov predstavovala symbol moci a vyššieho sociálneho postavenia. Aj rozmery dýky sú celkom úctyhodné, pretože jej dĺžka dosahuje 24,5-centimetra a hmotnosť zase 320 gramov. Dýka je ešte o to vzácnejšia, pretože na Slovensku sa dosiaľ našli len štyri podobné predmety, a tak bude zaujímavé sledovať to, akú hodnotu jej určí znalec.

Vďaka tomu, že si Dávid dýku nenechal, ale odovzdal ju našim odborníkom, mu teraz náleží nálezné, ktoré môže dosiahnuť až 100 percent celkovej odhadnutej hodnoty. Odhadnutie hodnoty a vyplatenie nálezného nepotrvá len pár dní, ale čerstvý maturant Dávid si aj tak vďaka čestnosti zopár eur privyrobí. Nebude to zrejme toľko, čo brigádnik z čerpacej stanice v Štrbe, avšak kto z nás očakáva štedré nálezné po opekačke?

Ilustračné foto