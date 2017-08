V Indii sa narodilo „tehotné" bábätko. Vzácna anomália spôsobila, že sa parazitické dvojča vyvíjalo priamo v jeho tele

Najrôznejšie anomálie pri vývoji a narodení detí nie sú ničím výnimočným a lekári sa s nimi stretávajú každý deň po celom svete. Prípad čerstvo narodeného chlapca z Indie je však predsa len zvláštny, pretože sa bábätko narodilo tehotné. Nejde o skutočné pomenovanie anomálie, v chlapcovom tele sa samozrejme technicky dieťa vyvíjať nemohlo, lenže parazitické dvojča uviazlo priamo v jeho tele a lekári ho našli náhodou pri jednom z predpôrodných testov. Za žalúdkom bábätka objavili približne 7-centimetrovú hmotu, ktorú neskôr identifikovali ako parazitické dvojča s vyvinutými dolnými končatinami, jednou rukou a dokonca aj mozgom. Dvojča nemalo vyvinutú žiadnu lebku, ale napriek tomu malo aj malú hlavu.

Indickým lekárom sa našťastie podarilo parazitické dvojča lokalizovať a odstrániť v krátkom čase, takže by v budúcnosti nemalo chlapcovi spôsobovať žiadne zdravotné problémy. Len 19-ročná matka nechcela veriť vlastným ušiam, keď jej lekári oznámili, čo sa s jej bábätkom musí udiať, a skutočne ide o mimoriadne vzácnu anomáliu. Vo svete je momentálne zaznamenaných len približne 200 prípadov, kedy sa parazitické dvojča vyvíjalo priamo v tele svojho súrodenca, a existujú aj ľudia, ktorí žili bez vedomia o cudzej hmote vo svojom tele aj dlhé roky, čo môže v najhoršom scenáre spôsobiť aj predčasnú smrť.

