Na loď plnú cestujúcich skočil obrovský žralok. Pri snahe utiecť sa však zasekol v zábradlí

Desivý moment života prežili cestujúci na súkromnej rybárskej lodi kapitána Dona Lawa. Po odplávaní z Long Islandu v New Yorku sa však stalo niečo divné, pretože si s krikom niekto všimol obrovského žraloka zaseknutého medzi zábradlím. Nie je jasné, ako sa tvor na palubu dostal (podľa kriku na ňu skočil), no do vody sa nedostal tak, ako mal v pláne. Žralok sa chvíľu násilne metal, no chrbtová plutva ho jednoducho držala v pasci. Pasažieri nakoniec prišli s odvážnym plánom. Z obavy o ich vlastný život priviazali lano o žralokovu chrbtovú plutvu a následne sa ho snažili stiahnuť späť do vody. Mako rýchly (Isurus oxyrinchus), človeku nebezpečný tvor a jeden z najväčších žralokov na planéte, však neodišiel bez ujmy a počas snahy uvoľniť sa mu začalo z tlamy tiecť obrovské množstvo krvi. Samotná operácia však bola úspešná a žralok skončil vo vode.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.