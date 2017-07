Silvia Šuvadová rozbieha nový biznis. Najnovšie chce nabíjať krémy energiou z meditácie

Ahojte svetielka. Aj keď sa snažíte vyhýbať bulváru, o aktivitách Silvii Šuvadovej určite dobre viete. Mnohé z nich sú totiž tak absurdné, že sa zdieľali kade-tade a ľudia len krútili hlavami, čo to tá slovenská herečka zase vyviedla. V jednej známej televíznej šou, ktorú moderujú Junior a Marcel, napríklad hovorila príhody zo stretnutia s mimozemšťanom, užil si ju napríklad aj Rytmus, ktorému ukázala, ako sa nabíja jedlo pozitívnou vibráciou a jej vedomosti siahajú aj do oblastí fyziky, klimatológie či genetiky. No ani tam to ešte zďaleka nekončí, keďže Silvia sa vrátila zo Spojených štátov amerických na Slovensko a predstavila svoj nový biznis.

Ako informoval Nový čas, vrátila sa sem okrem nakrúcania seriálu pre známu televíziu aj kvôli vlastnému biznisu a ten sa týka kozmetiky. V ponuke by chcela mať produkty ako mejkap, krémy, kamienky, jógové matrace a ďalšie, ktoré sedia do jej životného štýlu, no jeden produkt tu predsa len vyniká. Ide o krém, ktorý by Silvia nabíjala energiami a meditáciami, pretože verí v ich silu a ako hovorí, takéto krémy používajú všetky hollywoodske celebrity. Už nech je to teda tu.

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Suvadova (@silviasuvadova), Máj 3, 2017 o 5:33 PDT