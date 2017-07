The Rock a Apple vytvorili "najsexi a najzábavnejší" spot na svete. Vďaka Siri dokážeš zvládnuť aj ten najnáročnejší deň

O Stevovi Jobsovi už film máme, teraz však prišiel čas na to, aby sa na obrazovky (aspoň telefónov a počítačov) dostala aj ďalšia postavička. Siri je neodmysliteľná súčasť iPhonu a práve jej sa internetový gigant Apple rozhodol venovať takmer štyri minúty dlhý reklamný spot. Apple sa s rozpočtom rozhodne nemusí trápiť a pred kamery pozýva celebrity, ktoré figurujú na vrcholoch internetových trendov, čo potvrdzuje napríklad aj minuloročná návšteva Taylor Swift. Tento rok ju však vystriedal Dwayne Johnson.

Toho si pre jeho optimizmus, uvoľnenosť a otvorenosť zamilovala veľká časť internetu a jeho obľúbenosť pochopili aj ľudia v Apple. The Rocka si preto pozvali na natočenie dlhšieho spotu a musíme uznať, že video sa skutočne podarilo. Úsmevný príbeh ťa hodí priamo do bežného a poriadne nabitého dňa Dwayna Johnsona, ktorého sprevádza verná Siri. Jeho deň sa však zdá byť úplne plný a je len na nich dvoch, či The Rock naozaj stihne všetko splniť.