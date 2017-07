Frajerke napísal, že ide na jedno rýchle pivo, ale onedlho pristával na Ibize. Gareth jednoducho potreboval vypustiť paru

Návšteva krčmy či baru v podvečerných hodinách často môže dopadnúť oveľa horšie, než by si mohol očakávať. Gareth Kelly zo Spojeného kráľovstva, konkrétne z Walesu, pred pár dňami ponúkol pomoc svojej sestre, ktorá potrebovala v Cardiffe preniesť nábytok, a po namáhavom dni napísal svojej priateľke správu, že ešte skočí s kamarátmi na jedno rýchle pivo a onedlho je doma. Z jedného rýchleho piva sa vykľulo niekoľko hodín a frajerka Hannah sa začala strachovať, lenže Gareth na ňu nezabudol. Krátko po polnoci jej napísal SMS, v ktorej jej vysvetlil, že je na ceste na letisko v Cardiffe a odlieta na spontánnu trojdňovú dovolenku na Ibizu.

Ona tomu samozrejme nechcela veriť, a tak si myslela, že si z nej len uťahuje, pretože vraj má zvláštny zmysel pre humor, ale keď mu zavolala a zbadala, že sedí v taxíku, všetko pochopila. Gareth so svojimi kamarátmi síce nestihol posledný let z letiska v Cardiffe, avšak menší neúspech ich nezastavil a vydali sa do mesta Bristol, kde už nastúpili do lietadla a tešili sa na oddych pod slnečnými lúčmi pri Stredozemnom mori. Dokázal si vybaviť aj náhle voľno v práci, a tak mu už nič nebránilo odletieť za plnohodnotným relaxom. Odvážny chlapík našťastie svoju priateľku nestratil, pretože Hannah tvrdí, že sa jeho nekonečné fotky na Snapchate snaží ignorovať a sľubuje mu, že keď sa vráti naspäť domov, pripraví si preňho svoju vlastnú pomstu.

