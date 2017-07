Ako to vyzerá na swingers párty? Neskúsený muž sa vybral dnu a vydržal len niekoľko minút

Bola to už poriadne dlhá doba, keď šiel Simon Smith naposledy večer robiť niečo iné, než len sledovať Netflix a piť popri tom mätový čaj. Rozhodol sa však, že si svoje smutné a nudné večery trošku okorení a rozhodol sa vybrať do východnej časti Manchestru, kde navštívil swingers klub, ktorý našiel online. O jeho zážitkoch sa rozhodol napísať na portál Unilad.

Samozrejme, ide o nočný klub, preto sa tam Simon vydal o jednej ráno, pred nedeľňajším úsvitom. Klub sa prezentoval ako miesto s uvoľnenou atmosférou, kde sú single ľudia vítaní a ženy sú predvádzané s maximálnym rešpektom. Keď Simon dorazil na adresu, zo swingers klubu sa vykľul domček v radovej zástavbe s pochmúrnou predsieňou, odkiaľ zazeral recepčný. Bol to celkom lowcost. "Keď som prechádzal cez cestu od parkoviska, cítil som vyprážanú rybu s hranolkami od reťazca s jedlom vedľa. Luxusné prostredie."

Treba povedať, že Simon nemal veľa skúseností s nočnými klubmi a na svoje dobrodružstvo si zobral veľmi seriózny oblek. Čoskoro sa však začal cítiť trápne, no aj napriek tomu zazvonil a dvere ho na pokyn recepčného vpustili dnu. Všade však bolo ticho a Simon sa už chcel otočiť, keď sa z jedných dverí vyvalil až príliš spotený a až príliš tučný muž v stredných rokoch nosiac len uterák s Mackom Pú. "K***a, to je snáď James Bond. Ideš dnu?"

Keď boli dvere pootvorené, začul som zvuky starej pesničky od Duran Duran zmiešané s mužským i ženským smiechom, opisuje Simon. Rýchlo som zaplatil jednorazový vstup a vydesene som vkĺzol dnu. Okolo baru stáli štyria muži a len jedna žena v stredných rokoch. Tá mala oblečené čierne body, každý muž však len uterák. Po vstupe ma privítal majiteľ klubu, ktorý mi odporučil, že ak sa poponáhľam, môžem sa rýchlo pridať ku dvojiciam vo vírivke, čo by mohlo pomôcť prelomiť ľadu. Odovzdal som kľúče a telefón a na oplátku som dostal kondóm i uterák s kreslenou postavičkou.

Zákazníkom boli k dispozícii až tri rôzne poschodia a každé z nich bolo plné červených čalúnených sedačiek a antických sôch. Skúmal som chodby a v tom som si všimol A4 s veľkým nápisom "Viagra a lubrikanty na recepcii". Z jednej izby sa vtedy vyvalil tmavý Ind a za ním ryšavý kostnatý muž. Obaja sa škerili a šťastne sa búchali po pleci. "Toto mi na týždeň bude stačiť. Vďaka, John."

Licenciu na predaj alkoholu by si v tomto dome hľadal máre a celý bar bol plný napoly vypitých fliaš whisky a vodky, ktoré sem doniesli miestni štamgasti. Zaradil som sa do rady na bar, ľudia stojaci predo mnou si kupovali kondómy, lubrikačný gél či anglický čaj. Vtedy sa na mňa nečakane zavesila žena pôsobiaca ako vyhoretá karikatúra Pamely Anderson. Bola tak opitá, že ma objala a počas našich spoločných dotykov sa jej podarilo spadnúť priamo na vešiak kabátov.

Z baru sa medzičasom vytratili štyria ľudia naraz so spoločným úmyslom, no ja som tu nikoho nepoznal a veľmi som sa nudil. V biliardovej miestnosti som sa začal hrať s podložkami pod pivo a sledoval som ostatných. Sledujúc pokazenú vírivku sa zrazu do izby vrútila obrovská Lizzie, ktorú som videl už skôr. Učí v neďalekej škôlke neďaleko a so sebou ťahala mladíka. Hodila sa na biliardový stôl a odhodila čipkované prádlo. Nemohol som sa pozerať inam. Muž sa zvalil na ňu a plechovku si strčil do diery v zadku.



Po pár minútach však muž Lizzie omrzel a opätkom ho odkopla. Všimla si však mňa v rohu a vykročila smerom ku mne. Celý akt bol netradičný. Našťastie sa mi podarilo včas vytiahnuť zo zadku ten kondóm, ktorý som dostal pri vstupe. Tam sa mi totiž zasekol, keď si na mňa Lizzie vysadla. Po asi dvadsiatich minútach som odkrivkal k baru po telefón a kľúče od auta. Barman sa uškrnul: "Si tu nový? Ako sa ti Lizzie páčila?" Dačo som odmrmlal, načo barman poznamenal: "S manželkou sem dlhšiu dobu chodíme."

Vyšiel som z tohto diablovho domu a zastavil sa na vyprážanú rybu. Asi sa sem už nevrátim, uzatvára Simon. Trápna skúsenosť, veľa mužov, málo žien, tragické priestory. Ide len o zábavku pre znudené páry v stredných rokoch, no ktovie, možno si Simon ešte niekedy opáše uterák s Mackom Pú.