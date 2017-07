Dalyb páli blunt za bluntom a smeti chodí vyhadzovať v papučiach Fendi. Známy producent rapuje spoločne s Tekashim a Famous Dexom

Label F*CK THEM už všetci dobre poznáme, a tak ho už asi bližšie predstavovať nie je potrebné. Po viacerých súbežných aktivitách, ktoré vždy viac či menej súvisia s urban kultúrou sa chalani na chvíľku odmlčali. Samozrejme, aj napriek tomu pracujú na tom, aby potešili svojich fanúšikov, takže sa už pravdepodobne čoskoro môžeme tešiť na nové hudobné projekty napríklad od Gleba a debutové sólo oznámili aj všetci traja členovia Haha Crew. O tých toho však veľa nevieme, a tak je vlastne otázne, či to v tomto roku stihnú. Stále je pred nami viac ako 5 mesiacov, takže sa nechajme prekvapiť. Teraz je na rade predstavenie novinky s názvom Zeta Zero 0.5, na ktorej rapuje Dalyb, Tekashi, Schlosser a Famous Dex. Všetci štyria neostali svojej povesti nič dlžní a ako to už býva zvykom, dočkali sme sa aj sprievodného reprezent vizuálu.

