Pracovníci Londýnskej zoologickej záhrady zhodili všetko oblečenie a pracovali nahí, aby vyzbierali peniaze pre ohrozené tigre

Viacero druhov zvierat sa už dostalo do zúfalej situácie, v ktorej potrebujú akúkoľvek pomoc od človeka. Za množstvo ohrozených druhov samozrejme môže samotný človek svojou aktivitou a lovením, ale existujú aj státisíce ľudí, ktorým nie sú osudy nevinných zvierat ľahostajné, a tak sa im snažia pomôcť. Do kampane Streak for Tigers naplánovanej na 10. august 2017 priamo v Londýnskej zoologickej záhrade sa môže zapojiť každý, kto sa nehanbí zhodiť zo seba svoje oblečenie a na päť či desať minút sa prebehnúť po zoologickej záhrade. Plánovaná akcia sa už nezadržateľne blíži, a preto si niekoľko zamestnancov Londýnskej zoologickej záhrady na vlastnej koži vyskúšalo, aké by to bolo pracovať bez akéhokoľvek oblečenia.

Muži aj ženy sa úplne nahí starali o tučniaky, alebo len tak prebehli cez park, čím chceli upozorniť na celú udalosť a pozvať na ňu ešte viac ľudí. Jej cieľom je vyzbierať viac ako 40-tisíc libier a akcie sa podľa predpokladov zúčastní okolo 300 ľudí, takže peniaze od darcov poputujú výlučne na prácu spojenú s ochranou a starostlivosťou o ohrozené tigre priamo v zoologickej záhrade. Ak sa niekto rozhodne zúčastniť, potom od organizátorov dostane aj prikrývku, do ktorej sa po behu zabalí, a ešte mu aj odborníci porozprávajú o tom, ako sa tigrom dá pomôcť.

