Iba 8-ročný podnikateľ zarába vďaka vajíčkam už 300 eur týždenne, aj keď firmu založil z vlastného vreckového

Mladý Junior-Jams Wyatt len nedávno oslavoval svoje 8. narodeniny a už zarába približne 300 eur za týždeň. Svoju firmu nazvanú Mr Free Range pritom založil len pred mesiacom, keď dopozeral šou „How’d You Get So Rich?“, v ktorej milionári vysvetľujú, ako zarobili svoje peniaze a ako udržiavajú majetok na potrebnej úrovni. S pomocou svojich rodičov sa preto pustil do seriózneho podnikania a ako svoju oblasť si vybral predaj a distribúciu vajec. Junior býva so svojimi rodičmi v britskom meste Tamworth a okrem predaja vajec svojim zákazníkom zabezpečuje aj dovoz priamo ku dverám, takže aj keď majú miestni obyvatelia viacero možností, ako si vajcia zabezpečiť, vidieť úsmev na tvári malého podnikateľa im stojí za to.

V súčasnosti majú zákazníci možnosť kúpiť si 6 vajíčok za 2 libry, 12 za 3,5-libry a 30 za 6 libier, takže čím viac vajíčok kúpia, tým lepšiu cenu pre nich vie Junior pripraviť. Zásoby svojich vajec získava z miestnej farmy, kde ich nakupuje vo väčšom množstve, a tak na každom vajíčku dokáže aj trochu zarobiť. Len za posledný tyždeň úspešne predal 750 vajíčok, vďaka čomu zarobil približne 300 eur a momentálne má už 35 stálych zákazníkov, takže o prácu sa obávať nemusí. Zatiaľ čo jeho mama sa venuje propagácii na sociálnych sieťach, Junior si spravuje počty a financie, pretože je rád, keď má všetko pod kontrolou. Za prvé zarobené peniaze si hneď kúpil dres futbalového klubu Liverpool, ale odteraz už plánuje len a len šetriť, pretože sa raz chce stať milionárom a profesionálnym boxerom.