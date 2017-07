22 000 ľudí si neprečítalo podmienky použitia Wi-Fi, a tak museli ísť čistiť záchody či zoškrabovať žuvačky

Bez smartfónu ani na krok. Nejde len o akúsi závislosť, ale skôr potrebu. Vďaka dostupnosti nášho verejného inteligentného pomocníka sme stále v dosahu a môžeme vďaka nemu robiť kvantum vecí. Ešte lepší je však moment, kedy máme k dispozícii internet. Samozrejme, v dnešnej dobe má takmer každý dáta od svojho operátora, no nepohrdneme ani voľným Wi-Fi pripojením kdesi vonku. Veď prečo nie, je to zadarmo a keď všetko funguje, ako má...

Podobne sa nedávno zachovalo aj 22 000 ľudí v anglickom Manchestri. Tamojšia spoločnosť sprostredkujúca Wi-Fi s názvom Purple sa rozhodla testovať používateľov tak, že do podmienok používania vložila vetu, podľa ktorej sa človek následne musí zúčastniť určitých akcií. Medzi ne patrí upratovanie záchodov na festivaloch či odstraňovanie žuvačiek zo zeme. Spoločnosť Purple taktiež do podmienok zahrnula aj odmenu pre pozorné osoby, no všimla si to len jedna jediná. Koniec koncov, všetko dopadlo pre 22-tisícovú skupinu dobre. Nikto nemusel ísť nič vykonávať, no aspoň si zobrali ponaučenie do budúcna.

Nikdy neviete, kedy sa vám niečo podobné môže prihodiť aj na Slovensku. Buďte opatrní.