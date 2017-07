Na Slnku sa tvorí škrvna väčšia ako Zem, ktorá môže spôsobiť problémy so satelitmi i komunikáciou

My, bežní ľudia, priamo do slnka nepozeráme, pretože to nedokážeme a minimálne by sme ublížili vlastnému zraku. V inej situácii sú ale vedci z NASA so svojimi vyspelými technológiami. Aktuálne sa im vďaka Solar Dynamics Observatory podarilo na povrchu našej najbližšej hviezdy spozorovať slnečnú škvrnu o šírke 120 000 kilometrov. Pre vysvetlenie, slnečné škvrny sú miestami, kde je magnetické pole veľmi silné. Až tak, že z tmavých miest do okolia vytryskujú magnetické siločiary. Nová oblasť dostala označenie ako AR2665 a je väčšia ako Zem sama. Podľa úplne prvých odhadov by spomenuté miesto malo byť schopné spôsobiť slnečnú erupciu kategórie M (pravdepodobnosť zatiaľ 25 %), čo môže ohroziť aj našu planétu. Ak by k danej erupcii došlo, komunikačné zariadenia i satelity by sa dostali do problémov.

Snáď sa nič výnimočné neprihodí.