Do Messengeru pribudnú otravné reklamy. Nevítaná aktualizácia ti znepríjemní chatovanie s kamarátmi

Po nanútení užívateľom Facebooku aplikácie Messenger, aby mohli na smarftónoch pokračovať v chatovaní, prichádzajú reklamy aj tam. Obrovská sociálna sieť začne naplno využívať reklamný potenciál aj tejto aplikácie, a potom, čo sa všetko otestovalo v Thajsku a Austrálii, prídu reklamy aj na Slovensko. Viac ako 1,2 miliardy užívateľov po celom svete bude denne vídať reklamy v záložke Domov. Kliknutie na reklamy ťa dostane na webové stránky firiem, no niekedy i otvorí chatové okno, kde môže zákazník so značkou priamo komunikovať. Užívatelia budú mať možnosť skryť niektoré reklamy na určitý čas, no po čase by sa mali znovu vrátiť.



Až 85 % príjmov Facebooku pochádza od užívateľov používajúcich smartfóny a vďaka tejto novinke číslo zrejme ešte porastie. Na druhú stranu, očakáva sa, že sa na samotnej stránke Facebooku bude zjavovať menej reklám a miesto toho ich sociálna sieť rozdelí na viacero platfórm ako Instagram, Messenger či WhatsApp.

