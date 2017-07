Slováci aj dnes nepochopiteľne veria obrovským medicínskym nezmyslom. Pekelné vakcíny či zázračná homeopatia im stále nedovoľujú zaspať 

Keď som približne pred mesiacom napísal prvý diel o otrasných praktikách šarlatánov, vedel som, že tým zasiahnem značnú časť ľudí. Verím totiž tomu, že mnoho z nás si svoje zdravie váži viac než čokoľvek iné a že nás nenechá chladným správa o nebezpečných či nezmyselných praktikách tých, ktorí o medicíne nemajú ani základné povedomie. Práca na tomto type článkov ma čoraz viac utvrdzuje v tom, že mnohým Slovákom chýba racionálny úsudok z dôvodu nedostatku základných vedomostí a že medzi nami sa nachádza veľké množstvo tých, ktorí na tomto fakte prosperujú alebo aspoň šíria strach a nezmysly. V tomto článku sa preto pozrieme na najčastejšie medicínske oblasti, v ktorých sa môžeme stretnúť s totálnymi bludmi a na názorných príkladoch si vysvetlíme, kde sa nachádza skutočná pravda.

Množstvu tém, ktoré v tomto článku spoločne načneme, sa budem podrobnejšie venovať v ďalších dieloch seriálu Otrasné praktiky šarlatánov. Už onedlho si povieme niečo viac o vymetačoch červov a tzv. biorezonancii, ktorá nie je ničím iným než spôsobom, ako z naivných a vystrašených ľudí vytiahnuť ich ťažko zarobené peniaze. Keďže ide o veľmi pálčivú problematiku, budem veľmi rád, ak sa zapojíte do diskusie pod článkom. Budem sa snažiť na každú vašu otázku či pripomienku reagovať, lebo iba dostatočne veľkou diskusiou môžeme všetci bojovať proti tomu, aby niekto takto bezprecedentne ohrozoval naše zdravie.

Očkovanie je zlé, spôsobuje autizmus a množstvo ďalších ochorení

Tie hnusné, zlé, veľké farmaceutické spoločnosti financované magnátom Sorosom nám podsúvajú obrovské množstvo neúčinných chemikálií s množstvom vedľajších účinkov. Pritom nám tvrdia, že iba očkovaním pomocou ich vakcíny sa vyhneme ochoreniam, proti ktorým je naše úžasné telo schopné bojovať úplne samo, metódou prirodzeného výberu. Boli by sme prekvapení, aká silná je naša vlastná obranyschopnosť. A ja predsa nechcem, aby moje dieťa dostalo, napríklad, autizmus, tú hnusnú pliagu. Bohužiaľ, aj takto nejako vyzerá zmýšľanie mnohých ekorodičov, ktorý až tak veľmi chcú to najlepšie pre svoje dieťa, že si neuvedomujú, aké negatívne dôsledky môže mať ich rozhodnutie neočkovať v rámci cyklu povinných očkovaní.

Imunita pomáha nášmu telu bojovať proti cudzorodým a škodlivým organizmom a látkam v našom prirodzenom prostredí. Ide o množstvo komplexných procesov sprostredkovaných činnosťou viacerých typov buniek a chemických látok v našom tele. To, do akej miery bude naša imunita silná, závisí od jej schopnosti rozpoznávať škodlivé vplyvy a tiež od toho, ako často s nimi prichádza do kontaktu. V niektorých situáciách je však žiadúce, aby k plnému rozvoju ochorenia nedošlo vôbec, lebo by to mohlo mať až fatálne následky, napr. v prípade detskej obrny. Očkovanie predstavuje spôsob, ako telu dodať dostatok materiálu na obranu a súčasne ho naučiť, ako proti nepriateľovi bojovať. Očkovaním nevyvolávame ochorenie, iba obrannú reakciu organizmu.

Jeden z obrovských nezmyslov, ktoré na internete v súvislosti s očkovaním nájdeme, je, že očkovanie spôsobuje autizmus. Keďže sa tomuto budem venovať v samostatnom článku, budem stručný - nespôsobuje. Lekár, ktorý rozpútal celý rozruch, pritom zverejnil iba krátku štúdiu, ktorá absolútne popiera akékoľvek zásady normálneho výskumu - veľmi malá vzorka (12 respondentov), údaje získané na základe spomienok (!) iných osôb, žiadna kontrolná skupina určená na porovnanie získaných výsledkov. Napriek tomu sa vyprofilovala jej silná skupina zástancov, ktorá si dokonca zaplatila vlastnú štúdiu, aby potvrdila to, o čom boli presvedčení, že je pravda. No, čuduj sa svete, nepotvrdila. Prosím, očkujte svoje deti. Verte, že pre ne urobíte viac, než keď ich necháte napospas nevyvinutej a nedostatočne pripravenej imunite.

Učebnicový príklad nesprávneho výkladu informácií. Navyše by ma veľmi zaujímalo, čo je to "nutritariánska strava".

Nie je nič horšie, ako keď sa do zdravotníctva mieša niekto, kto tomu vôbec nerozumie.

Homeopatia

Homeopatia. Píše sa o nej toľko, a predsa rozdeľuje ľudí na dva obrovské tábory - jej zástancov a odporcov. Aj ja o nej budem čoskoro písať a môžem vám už teraz sľúbiť, že nahnevám prvú menovanú skupinu. Ako malú ochutnávku vám v stručnosti vysvetlím, o čo sa jedná, a prečo som presvedčený o jej neúčinnosti. Pochybujem, že presvedčím každého, pretože "vám pomohla" a ja som ten zlý hater, ktorý si nevie pripustiť, že aj niečo iné ako moderná medicína môže účinne fungovať. Nuž, snaha vysvetliť vám, prečo píšem, čo píšem, stojí aj za dávku hejtu. Úvodom si položme jednu jedinú otázku: Ako môže chorobu vyliečiť niekoľkokrát zriedený roztok zložený z jednej kvapky neúčinnej látky v niekoľkých mililitroch vody?

Objav homeopatie sa pripisuje nemeckému lekárovi Samuelovi Hahnemanovi. Ten na sebe jedného krásneho dňa vyskúšal pokus s kôrou chinovníka. Zjedol isté množstvo tejto kôry, aby zistil, čo sa bude diať. Dostal horúčku, triašku, pociťoval bolesti v kĺboch. V podobnom duchu sa prejavuje aj malária, na ktorú, ako sa neskôr dokázalo, je účinný chinín - účinná látka kôry chinovníka. A práve to viedlo Hahnemana k záveru, že liek je účinný vtedy, ak vyvoláva symptómy podobné chorobe, ktorú lieči. Ak by sme s prižmúrením oka súhlasili s touto čudnou teóriou, rozum sa zastaví pri spôsobe, akým sa údajné lieky - homeopatiká vyrábajú. Tu si dovolím zacitovať zo skvelo napísaného článku webu Lovci šarlatánov:

Celé know-how výroby spočíva v špeciálnom riedení roztoku, ktoré sa nazýva potencovanie. Medzi najčastejšie využívané patria centizimálne a decimálne potencovanie. Pri centizimálnom potencovaní je potrebné východziu tinktúru s obsahom účinnej látky zmiešať s 99 dielmi destilovanej vody s liehom. Následne sa len jedna stotina prenesie do inej nádoby, kde sa proces opakuje s ďalšími 99 dielmi. Podľa homeopatickej teórie, čím viac krát potencujeme, tým účinnejšia látka je. Výsledný roztok sa následne označuje CH a číslo vyjadrujúce počet zriedení (napr. CH30 znamená zriedenie východzej látky 30-krát). Ak sa použije decimálne potencovanie, princíp je ten istý, len sa použije 99 dielov tej istej zmesi a nie vody. Takto vyrobené homeopatiká sa označujú D a číslo. Aby sa zistili účinky liekov, je potrebné vykonať proving, teda dokazovanie, čo sa má robiť len na zdravých ľuďoch (!!!). Podľa symptómov, ktoré vzniknú, sa potom určí indikácia.

A čo údajný liečebný efekt homeopatie? Nejedná štúdia potvrdila, že ak pacient pociťuje zlepšenie po užití homeopatík, ide jednoznačne iba o placebo efekt. A na margo údajných skvelých liečebných látok obsiahnutých v týchto "liekoch" - spomeňte si, napríklad, na kauzu okolo prípravku Oscilococcinum určeného na liečbu chrípky. Ten bol istý čas v médiách veľmi promovaný. Žiaden liečebný efekt mu ale nebol preukázaný, čo asi neprekvapí, keďže sa v ňom nachádza mnohonásobne zriedený extrakt z kačacej pečene a srdca. Je na každom z vás, aký názor si o homeopatii urobí. Snáď vám k tomu pomôže aj ďalší pripravovaný článok.

Považujem za absolútne nemorálne, ak niekto poskytuje prakticky lekárske služby bez akýchkoľvek znalostí, základných vyšetrení a navyše s pochybným titulom.

Tehotenstvo, pôrod a démonizácia nemocníc

Tehotenstvo a pôrod predstavuje v živote ženy výnimočné okamihy. Zvlášť prvá gravidita a očakávanie prvého potomka poteší a zároveň postaví do pozoru nielen budúcich rodičov, ale aj širokú rodinu okolo nich. No v najväčšom strese je bezpochyby budúca matka, ktorá viac či menej prežíva každú nevoľnosť, kopnutie, nákup detskej výbavičky či výber mena pre chlapca alebo dievča. To sa mi zdá v poriadku a sám sa na rodičovské povinnosti v budúcnosti teším. Horšie ale je, keď stres zatieni budúcej mamičke mozog natoľko, že nie je schopná racionálne uvažovať a bohužiaľ, v mnohých prípadoch jej nemá kto tie nezmysly vyhovoriť.

Prvým z nich sú nepochybne pôrody v domácich podmienkach. Skôr než ma ekomatky ukameňujú, že "v minulosti tiež ženy rodili doma", dodám, že áno, je to pravda, no je potrebné sa pozrieť aj na druhú stránku mince - ako často deti pri pôrode umierali a s nimi nezriedka aj matky vyčerpané po dlhotrvajúcom a náročnom pôrode bez odbornej lekárskej asistencie. Dnešné pôrodné postupy sú prepracované do takej miery, že nie je dôvod odmietať pôrody v nemocnici, práve naopak. Štatistiky ukazujú, že počet úmrtí pri domácich pôrodoch je v porovnaní s nemocnicou až trojnásobný, nehovoriac o úmrtiach spôsobených sprievodnými popôrodnými komplikáciami, napr. infekciou.

Druhým často prezentovaným nezmyslom je konzumácia placenty po pôrode - v podobe koláča či spracovaná do kapsúl. Okrem toho, že ide o totálne nechutný nápad, podľa štúdií nemá žiadne preukázateľné zdravotné benefity. Navyše, matka môže nakaziť svoje čerstvo narodené dieťa infekciou. To dokazuje, napríklad, aj minuloročný prípad z amerického Oregonu, kde po konzumácii infikovanej placenty matkou skončilo dieťa v nemocnici na antibiotikách.

Placenta v kapsuliach. Nechutný trend bez akéhokoľvek pozitívneho efektu.

Ľudia bez medicínskeho vzdelania

Na to, aby ste sa stali lekárom, potrebujete v prvom rade ukončiť štúdium všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte, ktoré na Slovensku a v Českej republike trvá štandardne 6 rokov. Následne si ako absolvent vyberiete, na akom oddelení chcete pracovať a po určitej dobe ste zaradení na predatestačné vzdelávanie, ktoré trvá niekoľko rokov v závislosti od špecializácie - všeobecný lekár 3 roky, internista 5 rokov, neurochirurg 6 rokov, atď. A aj po obhájení atestácie máte pred sebou roky práce s pacientom, operatívy, diagnostiky, komunikácie a neustáleho vzdelávania sa. Preto ma občas pobavia, občas mimoriadne iritujú tvrdenia ľudí, ktorí nielenže lekármi nie sú, ale chýbajú im elementárne znalosti stredoškolskej biológie či chémie a majú mimoriadnu schopnosť splodiť obrovské nezmysly.

Onkológia, toxikológia, klinická biochémia či sexuológia. To je len malý výber z medicínskych odborov, v ktorých títo ľudia "excelujú". Istým spôsobom sú to tiež konšpirátori, no tam, kde končí sranda, v ich prípade začína šírenie dezinformácii, kvôli ktorým zomrel nejeden človek. Buďte opatrní a nebojte sa na nich upozorňovať. Na nasledujúcich príkladoch si ilustrujeme základné typy týchto osôb.

NEVIEM NIČ, ALE AJ TAK SA VYJADRÍM - má úžasnú schopnosť vyjadriť totálny blud a zároveň sa alibisticky skrývať za nevedemosť, ktorú si otvorene prizná. Pri troche šťastia mu niekto jeho nezmysel vyvráti, v horšom prípade sa k nemu pridá stádo ďalších, ktorí ho doplnia ďalšími nezmyslami.

TEN, KTO VARUJE - podobný prípad ako predchádzajúci, len s tým rozdielom, že v tomto prípade je o svojej pravde vehementne presvedčený. Ako osvietený človek si tak kladie za povinnosť verejnosť oboznámiť so skutočnou pravdou. Samozrejme, čím viac výkričníkov, tým vyššia prestíž v konšpirátorských kruhoch.

SEBAREFLEXÍVNY JEDINEC - veľmi vzácny druh jedinca, ktorý anonymne zverejní svoje mylné presvedčenie a po záplave negatívnych reakcií ho odstráni. Konkrétne tento komentár sa objavil pod mojím článkom o pohlavných chorobách na Slovensku. Dnes ho tam už nenájdete.

FILOZOF - človek, ktorý namiesto racionálnych argumentov hľadá vysvetlenie v správaní sa ľudstva, údajne ovplyvnenom zásahom systému či vyššej moci. Množstvo usmievavých smajlíkov zdôrazňuje jeho postoj "nad vecou" a iróniu nad názorom väčšiny.

Autor je študentom všeobecného lekárstva.